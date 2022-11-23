بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان

أصدر الاتحاد الألماني لكرة القدم بيانًا، شرح فيه سر الصورة الجماعية للاعبي منتخب المايكنات قبل مباراة اليابان.

ولفت لاعبو ألمانيا الأنظار بوقفة جماعية غير اعتيادية أثناء التقاط الصور التذاكرية قبل المباراة، إذ وضعوا جميعًا أياديهم على أفواههم.

وجاء بيان الاتحاد الألماني كالآتي:

"كنا نريد أن يرتدي قائدنا شارة قيادة لدعم مبادئنا التي نؤمن بها في منتخب ألمانيا: التنوع والاحترام المتبادل. رفقة منتخبات أخرى أردنا أن يُسمَع صوتنا.

لم يكن الأمر متعلقًا باتخاذ موقف سياسي، فحقوق الإنسان ليست موضعًا للتفاوض.

يجب أن تكون حقوق الإنسان مكفولة، ولكن هذا ليس الوضع حتى الآن.

ولهذا فإن تلك الرسالة كانت مهمة لنا، ومنعنا من ارتداء شارة القيادة كان تكميمًا لأصواتنا، نحن نتمسك بموقفنا".

It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable. That should be taken for granted, but it still isn’t the case. That’s why this message is so important to us. Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position. pic.twitter.com/tiQKuE4XV7 — Germany (@DFB_Team_EN) November 23, 2022

وحاول مانويل نوير حارس مرمى ألمانيا وقائدها، ارتداء شارة "قوس قزح" لدعم المثلية الجنسية، مما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للتدخل والتشديد على ارتداء الشارة الرسمية.

وجاء بيان فيفا قبل يومين:

"بعد المناقشات يمكن لـ فيفا أن يؤكد أن حملة (لا تمييز) قد تم تقديمها من مرحلة ربع النهائي المخطط لها حتى تتاح الفرصة لكل القادة الـ32 لارتداء شارة عدم التمييز خلال كأس العالم".

"يتماشى هذا مع المادة 13.8.1 من لوائح فيفا، والتي تنص على أنه يجب على قائد كل فريق ارتداء الشارة المقدمة من فيفا خلال مسابقات الاتحاد الدولي".

وردا على بيان فيفا، نشرت شبكة ذا أثليتك بيانا من الاتحاد الإنجليزي و6 اتحادات أوروبية أخرى جاء كالتالي:

"لقد كان الاتحاد الدولي واضحا جدا في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قائد أي منتخب شارات دعم المثليين في أرض الملعب".

"بصفتنا اتحادات وطنية، لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف قد يواجهون خلاله عقوبات رياضية بما في ذلك الإيقاف، لذلك طلبنا من القادة عدم محاولة ارتداء شارات دعم المثلية في مباريات كأس العالم".

"كنا مستعدين لدفع غرامات، ولكن لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف يعرضهم للإيقاف أو حتى إجبارهم على مغادرة الملعب".

"نشعر بالإحباط الشديد من قرار فيفا الذي نعتقد أنه غير مسبوق".

"لقد كتبنا إلى فيفا في سبتمبر لإبلاغهم برغبتنا في ارتداء شارة One Love لدعم المثليين في كرة القدم، ولم نتلق أي رد".

"يشعر اللاعبون والمدربون بخيبة أمل، فهم مؤيدون أقوياء للإندماج وسيظهرون الدعم بطرق أخرى".

المنتخبات الـ7، هي بلجيكا، هولندا، سويسرا، ألمانيا، الدنمارك، إنجلترا وويلز.