مؤتمر سيلفا: نطلب الثقة من الجماهير.. ونيمار سيدخل كأس العالم بأفضل شكل

طلب تياجو سيلفا قائد منتخب البرازيل من الجماهير الثقة بالفريق قبل انطلاق منافسات كأس العالم، مشيرا إلى أن نيمار يدخل البطولة بأفضل شكل له.

ويبدأ منتخب البرازيل مشواره في كأس العالم المقام في قطر بمواجهة صربيا.

وقال سيلفا في المؤتمر الصحفي: "أطلب من الجماهير أن يثقوا بنا، فنحن مستعدون لأن نقدم كأس عالم قوي. بالطبع ما زال المشوار طويلا للفوز باللقب ولكننا نحلم بذلك".

وأضاف "مؤمنون بكل ما تم القيام به حتى هذه اللحظة، نحن على وشك الظهور لأول مرة في كأس العالم وفي وضع ملائم للغاية".

وتابع "أنا أستمتع بأفضل نسخة مني في الثامنة والثلاثين من عمري، مررت بواحدة من أفضل مراحل حياتي المهنية. أنا بالتأكيد شخص أفضل بكثير وعلى استعداد لهذه اللحظة".

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وواصل "نيمار يصل لمثل هذه البطولة المهمة بمستوى جيد للغاية، كان لديه استعدادات مختلفة عن غيرها من بطولات كأس العالم. تعرض للإصابة في 2014 عندما كان حاسما لفريقنا وفي 2018 وصل بشكل مختلف وكان يعاني من إصابة كبيرة. الآن مع استعدادات مختلفة وبدون إصابة أو قلق، يصل نيمار بشكل أفضل".

واستكمل عن شركاءه في الهجوم "هم لاعبون سيجعلون نيمار أكثر راحة والجميع سيتشارك المسئولية. علينا الحصول على أفضل النتائج من وضع نيمار وباقي الخط الأمامي".

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واستطرد "الأجواء في المنتخب بيننا صحي للغاية، لدينا المزيج بين عناصر الشباب والخبرة. اللاعبون الذين يلعبون في كأس العالم الأولى قد شاركوا بالفعل في مباريات رائعة في دوري أبطال أوروبا مثل فينيسيوس ورودريجو".

وأتم "أصعب شيء بالنسبة لي هو فعل الشيء البسيط، لا يوجد غرور في المجموعة".

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ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.

ويشارك سيلفا في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.