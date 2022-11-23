داليتش: لاعبو كرواتيا كانوا خائفين أمام المغرب وافتقدوا الشجاعة

اعترف زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا أن لاعبيه لعبوا بتحفظ كبير أمام المغرب.

وتعادل منتخب كرواتيا في مباراته الأولى بكأس العالم 2022 أمام المغرب دون أهداف ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وصرّح داليتش بعد اللقاء: "كانت مباراة صعبة وقد توقعنا ذلك، منافسنا تكتل بشكل جيد واستعد لمواجهتنا جيدًا، كلهم كانوا خلف الكرة".

وأضاف: "أعتقد أن اللاعبين كانوا خائفين من ارتكاب أخطاء، لم نلعب عددًا كافيًا من الكرات الأمامية والمباشرة".

وتابع: "فشلنا في ترجمة الفرص التي سنحت لنا، لكننا سيطرنا على الكرة والمباراة، نحتاج إلى مزيد من اللعب المباشر والحسم".

وأشار: "نعرف أننا نحتاج إلى حصد 4 أو 5 نقاط للعبور إلى الدور الثاني".

وأكمل: "دفعنا بلاعبين أصحاب خبرة في الدفاع لأننا كنا ندرك خطورة المنافس وبالتالي احتجنا إلى هذه الخبرات".

وأتم: "افتقدنا للشجاعة، الفتية كانوا خائفين من الهجمات المتردة. الوضع الآن بات مختلفًا عما كان عليه منذ 4 سنوات، لكن ليس لدينا ما نخسره".

































































