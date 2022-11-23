مؤتمر برونو: رونالدو كان متوترا الفترة الماضية.. ولم يشارك قراره معي

أوضح برونو فيرنانديز لاعب منتخب البرتغال عن شعور كريستيانو رونالدو الفترة الماضية بخصوص علاقته مع مانشستر يونايتد.

وأعلن مانشستر يونايتد فسخ تعاقده مع كريستيانو رونالدو بالتراضي، الأمر الذين أوضحه اللاعب عبر حسابه الشخصي كذلك.

وجاء ذلك بعدما أجرى رونالدو حوارا إعلاميا ناريا أكد خلاله عدم احترامه لمدربه تين هاج لأن الأخير لا يحترمه.

وقال فيرنانديز في المؤتمر الصحفي: "لم أكن على علم بقرار رونالدو ولم يناقش معي الأمر، لأنه في النهاية قرار يخصه ويعود إليه".

وأضاف "كان يشعر بالتوتر الفترة الماضية، لكن الآن أعلم أن تركيزه منصب على المنتخب، لأننا جميعنا نعلم ما يمثله كأس العالم له".

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وتابع "وبالطبع لن يؤثر هذا على العلاقة التي تجمعني به، لطالما كان حلما مشاركة رونالدو اللعب في ناد والمنتخب وقد حقق، أنه مصدر إلهامي".

وواصل "لقد أخذ قرارا مختلقا من أجل مسيرته الكروية وعلينا احترامه. الأمر كبير بالنسبة لنا اللعب لمنتخب بلادنا، لذلك لا نفكر في تلك الأمور بل تركيزنا منصب 100% على المباريات".

ويلعب منتخب البرتغال المجموعة الثامنة بجوار كل من غانا والأوروجواي وكوريا الجنوبية.

ويواجه منتخب السنغال منافسه غانا غدا الخميس في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم.