انتهت في كأس العالم - ألمانيا (1)-(2) اليابان.. مفاجأة كبرى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ألمانيا ضد اليابان في الجولة الأولى من كأس العالم 2022 على ملعب خليفة الدولي.

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نهاية المباراة بفوز اليابان على ألمانيا بهدفين مقابل هدف واحد.

ق95. جووول قاتل يضيع من تسديدة جوريتسكا.

ق83. جوووووووووووول الثاااني لليابان عن طريق أسانو بتسديدة من زاوية ضيقة للحارس نوير.

ق75. البديل ريتسو دوان يسجل هدف التعادل لليابان بمتابعة لتسديدة تصدى لها نوير.

ق73. نوير يتألق ويتصدى لتسديدة من إتو لترتد لساكاي الذي أهدر بطريقة غريبة.

ق70. حارس اليابان يتعملق أمام 4 هجمات ألمانية

ق66. دخول هوفمان وجوريتسكا بدلا من مولر وجوندوجان.

ق59. القائم يمنع الثاني بتسديدة أرضية من جوندوجان.

ق50. انطلاقة رائعة من جمال موسيالا الذي مر من أكثر من لاعب ولكنه سدد فوق المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+5. رأسية من مايدا تمر بجوار مرمى نوير.

الحكم يلغي الهدف لوجود حالة تسلل.

ق45+4. جوووول الثاني لألمانيا عن طريق هافيرتز بعد متابعة لتسديدة سيرجي جنابري.

ق44. تسديدة من موسيالا فوق المرمى.

ق32. جووووول أول لألمانيا عن طريق جوندوجان من ركلة جزاء.

ق31. ركلة جزاء لألمانيا تحصل عليها راوم بعد تدخل من حارس المرمى داخل منطقة الجزاء.

ق28. تسديدة من جوندوجان من خارج منطقة الجزاء ولكن يمسكها الحارس جوندا بثبات وهجمات ألمانية متتالية.

ق20. تسديدة قوية من جوشوا كيميتش ولكن الحارس جوندا يتألق.

ق16. رأسية من روديجير بعد ركنية نفذها كيميتش ولكن تمر بجوار المرمى.

ق7. هدف أول ملغي لليابان عن طريق دايزن مايدا بعد عرضية من إتو ولكن الأول كان في حالة تسلل.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 3:00 مساء.