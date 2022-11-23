مينامينو: نستهدف التتويج بـ كأس العالم

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 14:47

كتب : FilGoal

منتخب اليابان

تحدث تاكومي مينامينو جناح منتخب اليابان عن طموحات منتخب بلاده في كأس العالم 2022، قبل أول مباراة ضد ألمانيا.

ويفتتح منتخب اليابان مبارياته في مونديال قطر بمواجهة ألمانيا يوم الأربعاء.

وقال مينامينو في تصريحات لموقع GFFN: "نريد الفوز بكأس العالم. هذا هو حلمي".

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وأضاف "نحن في مجموعة صعبة، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن".

وتلعب اليابان ضمن المجموعة الخامسة رفقة ألمانيا وإسبانيا وكوستاريكا.

وواصل "إذا أردنا تحقيق إنجاز كبير، فنحن بحاجة فقط إلى التركيز على كل مباراة على حدة، وهذا هو أهم شيء".

وأتم لاعب موناكو "نحن نثق في قدرتنا على الظهور بأفضل شكل ممكن".

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بعد مواجهة ألمانيا سيلعب الساموراي ضد كوستاريكا يوم الأحد المقبل.

ثم تختتم مباريات مرحلة المجموعات بلقاء إسبانيا يوم الخميس التالي.

في حالة عبور اليابان لدور الـ16 ستواجه متصدر أو وصيف المجموعة السادسة، التي تضم البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون.

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