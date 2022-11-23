كرنفال في الجول – تعرف أكثر على مودريتش طفل الحرب ورجل مباراة كرواتيا والمغرب

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 14:46

كتب : FilGoal

لوكا مودرتيش - كرواتيا أمام المغرب

فاز لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا بجائزة رجل مباراة بلاده أمام المغرب في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

ويخوض مودريتش كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته، وهو اللاعب الكرواتي الوحيد في التاريخ الذي يحقق هذا الرقم.

وأطلق مودريتش تسديدة وحيدة على المرمى خلال اللقاء علت العارضة في نهاية الشوط الأول.

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كما تمتع بنسبة تمرير ناجحة بلغت 86,5%، ولمس الكرة 103، وحصل على 3 مخالفات، كما افتك الكرة مرتين، وأرسل 9 عرضيات، و8 كرات طولية.

تعرّف على قصة حياة مودريتش و25 من زملائه الآخرين عبر كرنفال في الجول.

يعتبره الكثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرواتيا وأحد أفضل لاعبي الوسط على الإطلاق.

قائد كرواتيا الحالي سجّل هدفين في مونديال 2018، أحدهما تسديدة تاريخية عانقت شباك الأرجنتين.

أهدر مودريتش ركلة جزاء في الوقت الإضافي أمام الدنمارك، لكن لحسن حظه فازت كرواتيا بركلات الجزاء الترجيحية.

حصد الكرة الذهبية عام 2018، كان أفضل لاعب كرواتي شاب في 2004، وأفضل لاعب في توتنام عام 2011، وأفضل لاعب وسط في الدوري الإسباني عامي 2014 و2016، وأفضل لاعب في مونديال الأندية 2017.

ابن خالته هو مارك فيدوكا قائد منتخب أستراليا في كأس العالم 2006 وأحد نجوم الدوري الإنجليزي السابقين.

راعي غنم في طفولته بالمنطقة الجبلية التي ترعرع فيها، لكن مع اندلاع حرب الاستقلال الكرواتية اضطرت عائلته للفرار، فيما قُتل جد لوكا بواسطة الصرب وحُرق منزل الأسرة التي باتت لاجئة طوال 7 سنوات.

يواصل مودريتش إبهار العالم بتقديم مستويات رائعة رغم تقدمه في العمر، ويشرح اللاعب: "أشعر أنني بخير أكثر عندما أخوض مباريات متتالية".

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