الخطيب: العلاقة مع اتصالات بدأت منذ سنوات.. والأهلي دائما ما يمتلك الريادة

شدد محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي على ضرورة دعم جماهير الفريق لرعاة النادي لأنه يعتبر جزء من نجاح النادي.

وعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن عقد شراكة مع شركة اتصالات مصر لمدة 4 سنوات مقبلة لتكون راعي النادي الرسمي.

وقال الخطيب خلال المؤتمر الصحفي: "التعاقد مع شركة اتصالات مصر يعكس قدر وقيمة الأهلي وتاريخه وشعبيته الكبيرة من خلال الشراكة الاستراتيجية مع واحدة من أكبر شركات الاتصالات في الشرق الأوسط لتكون الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي للنادي خلال السنوات الأربعة القادمة".

وتابع "لأهلي دائمًا ما يملك الريادة والتميز، وأحد أكثر أندية العالم تتويجًا بالبطولات والإنجازات الرياضية، وأن أول ظهور للرعاة في مصر كان على قميص النادي في أواخر السبعينيات، ومنذ ذلك الوقت تعاقبت مجالس الإدارات وهي تعمل على تطوير ملف الرعاية ومضاعفة قيمته، والبحث عن سبل لجذب الرعاة، وتوفير أفضل فرص الاستثمار لهم من خلال مزايا تتيح النجاح لكل الأطراف".

واستمر "أهلي يمتلك شعبية وجماهيرية لايملكها غيره، إلى جانب امتلاك النادي لقاعدة كبيرة من الجماهير، جعلته من الخمسة الأوائل في العالم لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن محتوى رقمي يضمن للرعاة الظهور بمعدلات كبيرة على منصات النادي الإعلامية، وهو ما جعل النادي هدفا للرعاة؛ لقيمة وتاريخ وشعبية الأهلي الذي يحرص دائمًا على الارتباط بالكيانات الكبيرة، وبالطريقة التي تعكس عراقة نادي القرن الذي مر على إنشائه 115 سنة، وبطولاته التي وصلت إلى 144بطولة محلية وقارية".

وشدد "العلاقة مع شركة اتصالات مصر بدأت منذ سنوات طويلة، وهي شراكة ناجحة يسعى النادي إلى استمرارها في السنوات القادمة، من خلال التعاون المثمر الذي يحقق أهدافًا ناجحة للجميع".

وأضاف " جمهور الأهلي دائما ما يكون الشريك الرئيسي والسند والداعم الأكبر في كل المواقف، متمنياً من الجماهير أن تدعم رعاة النادي؛ لأن نجاحهم يمثل نجاحًا للنادي بشكل عام".

وأتم "الشراكة التي تم الإعلان عنها بين الأهلي واتصالات مصر تؤكد قدرة المؤسسات المصرية على جذب الاستثمارات الكبيرة، في ظل مساندة كبيرة من جانب الدولة".

وتحدث سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي قائلا: "عقد الرعاية يشمل قطاع كرة القدم والنشاط الرياضي والفروع المختلفة للنادي ولتعاقد يخلق فرص جيدة بسبب شعبية الأهلي وفرقه الرياضية الضخمة".

وتابع "سيكون هناك مزيد من الرعاة ومزيدا من الاحتفالات وكله خلال اسبوع وهناك رعاة عالميين".