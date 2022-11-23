مودريتش: كنا نستحق أكثر من النقطة أمام المغرب

يرى لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا أن فريقه استحقه أكثر في مواجهة المغرب، مشيرا إلى أنه يجب استغلال الفرص بشكل أكبر في المباراتين المقبلتين.

وتعادل وصيف النسخة الأخيرة من كأس العالم دون أهداف مع المغرب في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

وقال مودريتش في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "كنا نستحق أكثر في هذه المباراة، سنحت لنا فرصا في نهاية الشوط الأول وفي الثاني كنا أفضل ولكننا لم نتمكن من التسجيل".

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وأضاف "هذه أول نقطة لنا، علينا أن نستمر فما زال لدينا مباراتين ويجب أن نرفع من مستوى أداءنا".

وتابع "أعطينا كل ما لدينا في المواجهة، المباراة الأولى دائما صعبة. لم نأت إلى هنا لمجرد تجاوز المجموعات وطموحنا أكبر من ذلك".

وأتم "كان لدينا بضعة فرص ولم نستغلها ونأمل أن نحقق هدفنا في المباراتين المقبلتين للتأهل للدور الثاني".

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ويلعب منتخب كرواتيا مباراته الثانية ضد كندا في 27 نوفمبر على استاد خليفة الدولي.

قبل أن يختتم مواجهاته أمام بلجيكا في الأول من ديسمبر على استاد أحمد بن علي.