إذاعة مونت كارلو: فرنسا تواجه نادي الغرافة وديا

تقرر أن يخوض منتخب فرنسا مباراة ودية أمام نادي الغرافة القطري اليوم الأربعاء.

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن منتخب فرنسا سينتقل إلى استاد جاسم بن حمد في نادي السد ليخوض مرانه اليوم الأربعاء.

ويتحدث الثنائي دايوت أوباميكانو وعثمان ديمبيلي إلى وسائل الإعلام، ثم يخوض اللاعبون مرانًا مغلقًا.

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وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن الجهاز الفني للديوك قد نسّق مباراة ودية أمام شبان الغرافة لهؤلاء الذين لم يشاركوا في مباراة أستراليا يوم أمس.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الفرنسي يبحث خوض مباراة ودية أخرى بعد مباراة الدنمارك.

تعرّف على كل ما يخص لاعبي منتخب فرنسا ومديرهم الفني عبر كرنفال في الجول.

ويحتل الغرافة المركز الرابع في الدوري القطري حاليًا، وقد سبق له التتويج بالدوري القطري 7 مرات آخرها في 2010.