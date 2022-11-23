مران الأهلي - تقسيمة قوية وتدريبات خططية من كولر
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 14:25
كتب : FilGoal
واصل الأهلي تدريباته تحت قيادة السويسري مارسيل كولر صباح اليوم الأربعاءعلى ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وعقد كولر المدير محاضرة للاعبي قبل أداء اللاعبين فقرات بدنية متنوعة تحت قيادة أندرياس أندويا مخطط الأحمال.
وخاض حراس الفريق مرانا قويا تحت قيادة ميشيل يانكون.
وشهد مران اليوم تركيز كولر على تنفيذ بعض التدريبات الفنية والخططية.
وأجرى بعد ذلك الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بين اللاعبين، في إطار تجهيز الجميع للمباريات.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها الأحد المقبل على ملعب الأهلي we السلام.
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