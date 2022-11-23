تشكيل اليابان - كوبو ويوشيدا يقودان الساموراي.. ومينامينو وتومياسو ضمن البدلاء

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 14:02

كتب : FilGoal

مايا يوشيدا - اليابان

أعلن هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان تشكيل فريقه الذي سيواجه ألمانيا بعد قليل.

ويلعب منتخب ألمانيا مع اليابان في افتتاحية مباريات الفريقين في كأس العالم 2022 على ملعب خليفة الدولي.

وشهد التشكيل مشاركة يوتو ناجاتومو لاعب إنتر ميلان السابق وطوكيو الحالي وتافيكوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد بشكل أساسي.

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ويجلس على مقاعد البدلاء تاكومي مينامينو لاعب موناكو وتاكيرو تومياسو ظهير أيمن أرسنال

اقرأ: معلومات عن جميع لاعبي اليابان والمدرب.

الحارس: شويتشي جوندا

الدفاع: هيروكي ساكاي - كو إتاكورا - مايا يوشيدا - يوتو ناجاتومو.

الوسط: أو تاناكا - واتارو إيندو

أماهما:جونيا إتو - دايتشي كامادا - تاكيفوسا كوبو

الهجوم: دايزين مايدا

ويلعب منتخب اليابان في المجموعة الخامسة بجانب كل من إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا.

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