تعادل منتخب المغرب أمام كرواتيا دون أهداف في استاد البيت، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2022.

وعجز أفراد المنتخبين عن التسجيل طوال 90 دقيقة، ليتقاسم المنتخبان النقاط، في انتظار مواجهة بلجيكا وكندا التي ستحدد شكل المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى.

ويلعب المغرب مباراته المقبلة أمام بلجيكا يوم 27 نوفمبر في استاد الثمامة، بينما تلعب كرواتيا أمام كندا في نفس اليوم على استاد خليفة الدولي.

مغرب أوروبي

يمتلك المغرب سجلًا قويًا أمام المنتخبات الأوروبية في تاريخها بكأس العالم، إذ كان كل منافسيها الذين لم تخسر أمامهم من القارة العجوز.

في 1970 تعادل المغرب مع بلغاريا، وفي 1986 تعادل المغرب مع بولندا وإنجلترا وفاز على البرتغال، و1998 تعادل المغرب أمام النرويج، وفاز على اسكتلندا، وفي 2018 حصد المغرب نقطته الوحيدة أمام إسبانيا.

في المقابل، عجزت كرواتيا عن الفوز في الوقت الأصلي للمباراة الخامسة على التوالي في كأس العالم، إذ انتصرت بركلات الترجيح على الدنمارك وروسيا في ثُمن نهائي وربع نهائي 2018، ثم فازت على إنجلترا في الوقت الإضافي بنصف النهائي، وخسرت النهائي أمام فرنسا.

ويعد ذلك التعادل السلبي دون أهداف هو الثالث في النسخة الحالية من أصل 9 مباريات لُعبَت.

كما أنه التعادل السلبي الثالث في التاريخ المونديالي لـ المغرب بعد تعادلين سلبيين أمام بولندا وإنجلترا في 1986.

مودريتش يكتب التاريخ

شهد تشكيل كرواتيا حضور ثلاثي الوسط الحديدي: لوكا مودريتش، ومارسيلو بروزوفيتش، وماتيو كوفاشيتش.

كما بات مودريتش أول لاعب كرواتي على الإطلاق يشارك في كأس العالم 4 مرات.

ويعزز مودريتش رقمه القياسي ويخوض مباراته رقم 13 في تاريخه بكأس العالم كالأكثر خوضًا للمباريات في المونديال بتاريخ منتخب كرواتيا.

🇭🇷 مودريتش الأكثر خوضًا للمباريات في المونديال بتاريخ منتخب كرواتيا. (13 مباراة) أول لاعب كرواتي على الإطلاق يشارك في كأس العالم 4 مرات pic.twitter.com/FMKkR0XxZ2 — FilGoal (@FilGoal) November 23, 2022

وشارك يوشكو جوارديول في عمق الدفاع على حساب دوماجوي فيدا.

كما ظهر المخضرم إيفان بيريشيتش على الجناح، بينما شارك أندري كراماريتش في عمق الهجوم.

في المقابل دفع وليد الركراي بالثلاثي الهجومي: حكيم زياش، ويوسف النصيري، وسفيان بوفال.

كما شارك نصير مزراوي كظهير أيسر لإتاحة الفرصة لـ أشرف حكيمي للعب في الجهة اليمنى.

مودريتش يقود تشكيل كرواتيا في مواجهة المغرب في كأس العالم 🇭🇷#في_المونديال pic.twitter.com/1SWDNyzfil — FilGoal (@FilGoal) November 23, 2022

تحفظ

عرف الشوط الأول تحفظًا من الطرفين، فغابت الفرص الخطيرة خلال أول ربع ساعة من اللقاء.

أول تهديد على استحياء من كرواتيا كان في الدقيقة 17 عندما استغل بيريشيتش تمريرة خاطئة من سليم أملاح، لكن تسديدة جناح توتنام هوتسبير القوية مرت أعلى العارضة بقليل.

المغرب تحرّك، فاخترق حكيمي عمق الملعب وتحصّل على مخالفة من مكان خطير ارتكبه مودريتش.

زميله زياش انبرى للتسديد، لكن جناح تشيلسي الخطير أصاب الحائط البشري في الدقيقة 20.

أخطر فرص الشوط الأول حلت في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عندما أرسل بورنا سوسا عرضية خطيرة قابلها نيكولا فلاشيتش بلمسة تصدى لها ياسين بونو ببراعة بالغة.

بونو يتعملق أمام كرواتيا 🧤🇲🇦 pic.twitter.com/12mCq9Fmhx — FilGoal (@FilGoal) November 23, 2022

كرواتيا ضغطت بقوة في اللحظات الأخيرة من الشوط، فسدد في الدققة التالية مودريتش بقدمه اليسرى، لكن كرته مرت أعلى العارضة.

لمسة فلاشيتش من جانبه كانت الأخيرة الأخيرة لـ جناح تورينو على أرض الملعب، إذ استبدِل للإصابة بين الشوطين وعوّضه ماريو باشاليتش جناح أتالانتا.

نصير يهدد وياسين يتألق

تحرّك المغرب في الشوط الثاني أخيرًا، وكاد مزراوي ظهير بايرن ميونيخ أن يفتتح التسجيل بضربة راسية، لكن دومينيك ليفاكوفيتش تصدى بنجاح في الدقيقة 51.

الرد الكرواتي جاء سريعًا، فأرسل مودريتش ركنية في الدقيقة 52 أبعدها بونو بأعجوبة قبل أن يلمسها جوارديول.

تصدي ياسين بونو الرائع في الشوط الثاني وإنقاذ كرة عرضية لمنتخب كرواتيا 🧤#في_المونديال pic.twitter.com/3TT2CyhbGf — FilGoal (@FilGoal) November 23, 2022

الالتحام تسبب في إصابة مزراوي الذي اضطر إلى مغادرة الملعب محمولًا على محفة في الدقيقة 60، ليعوضه يحيى عطية الله بطل إفريقيا مع الوداد.

📸 لحظة إصابة نصير مزراوي ومغادرته لأرض الملعب pic.twitter.com/1tiaCYKhUT — FilGoal (@FilGoal) November 23, 2022

المغرب عاد لتهديد كرواتيا من جديد في الدقيقة 65 بتسديدة صاروخية بعيدة المدى من حكيمي، تصدى لها ليفاكوفيتش.

حكيمي مر من هنا 🇲🇦👏 pic.twitter.com/Q42YbXkmtA — FilGoal (@FilGoal) November 23, 2022

الركراكي تحرّك وأقحم عبد الصمد الزلزولي لاعب أوساسونا المعار من برشلونة، بدلا من بوفال في الدقيقة 66.

في المقابل تحرّك زلاتكو داليتش بالدقيقة 71 وأقحم ماركو ليفايا بدلًا من كراماريتش في خط الهجوم.

يوسف النصيري الحاضر الغائب هجوميًا، كاد أن يرتكب هفوة دفاعية كبيرة في الدقيقة 71 أثناء إبعاد عرضية مودريتش، لكن لمسته مرت بجوار قائم المغرب.

التدخُل الفني الثالث من داليتش حل في الدقيقة 79 بإقحام لوفرو ماير في وسط الملعب بدلًا من كوفاشيتش الذي لم يقدّم أفضل مبارياته.

ليرد الركراكي بتغييرين في الدقيقة 82 بإقحام عبد الرزاق حمد الله هدّاف اتحاد جدّة بدلًا من النصيري، كما شارك عبد الحميد الصابري لاعب وسط سامبدوريا على حساب عز الدين أوناحي.

ولم تسفر الدقائق المتبقية عن مزيد من الفرص الخطيرة، فسيطر التعادل السلبي على المباراة في نهاية المطاف.