تشكيل ألمانيا - رباعي هجومي ونوير في حراسة المرمى أمام اليابان

دفع هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا برباعي هجومي في تشكيل الفريق لمواجهة اليابان في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتلعب ألمانيا في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات اليابان وإسبانيا وكوستاريكا.

وتخوض ألمانيا منافسات كأس العالم للمرة الـ 21 في تاريخهم.

وجاء تشكيل كالآتي:

حارس المرمى: مانويل نوير

الدفاع: نيكلاس سولي - نيكو شلوتيربيك - أنطونيو روديجير - دافيد راوم.

الوسط: جوشوا كيميتش - إلكاي جوندوجان.

الهجوم: سيرجي جنابري - توماس مولر - جمال موسيالا.

أمامها: كاي هافرتز.

وتوج منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 4 مرات في تاريخه آخرهم 2014 أمام الأرجنتين.