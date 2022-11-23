تشكيل ألمانيا - رباعي هجومي ونوير في حراسة المرمى أمام اليابان
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 14:02
كتب : FilGoal
دفع هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا برباعي هجومي في تشكيل الفريق لمواجهة اليابان في الجولة الأولى من دور المجموعات.
وتلعب ألمانيا في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات اليابان وإسبانيا وكوستاريكا.
وتخوض ألمانيا منافسات كأس العالم للمرة الـ 21 في تاريخهم.
وجاء تشكيل كالآتي:
حارس المرمى: مانويل نوير
الدفاع: نيكلاس سولي - نيكو شلوتيربيك - أنطونيو روديجير - دافيد راوم.
الوسط: جوشوا كيميتش - إلكاي جوندوجان.
الهجوم: سيرجي جنابري - توماس مولر - جمال موسيالا.
أمامها: كاي هافرتز.
وتوج منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 4 مرات في تاريخه آخرهم 2014 أمام الأرجنتين.
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