مؤتمر مدرب أوروجواري - موقف أراوخو من المشاركة.. وتعليق على خسارة الأرجنتين

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 13:41

كتب : FilGoal

دييجو ألونسو - أوروجواي

أوضح دييجو ألونسو المدير الفني لـ أوروجواي موقف رونالد أراوخو من المشاركة أساسيا أمام كوريا الجنوبية.

ويواجه منتخب أوروجواي منافسه كوريا الجنوبية في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي: "حالة رونالد أراوخو تتطور بشكل جيد، وعندما يقول لنا أن جسدته جاهز حينها سنشركه".

وأضاف "جميع اللاعبين في حالة جيدة، وأعرف أنهم يفعلون ما بوسعهم من أجل الظهور بشكل جيد".

وتابع "الهدف الحالي؟ الفوز بجميع المبارايات هذا هو كأس العالم، والطريق الأقصر للنهائي هو التفكير في كل مباراة على حدى".

وأردف "لكن هدفنا الأساسي الآن هو الفوز في المباراة الأولى، نعلم كم هي مهمة من أجل بدء حملتك بشكل مستقيم".

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وأوضح "خسارة الأرجنتين؟ لا أركز مع الأمر تماما، كل شيء ممكنا في كرة القدم والفائز بالمباراة هو المستعد ذهنيا".

ويخوض منتخب أوروجواي منافسات كأس العالم للمرة الخامسة عشر في تاريخه.

وتوج منتخب أوروجواي بلقب كأس العالم مرتين في نسختي 1930 و1950.

ويفتتح أوروجواي أولى مباراياته في كأس العالم الخميس غدا أمام كوريا الجنوبية ضمن منافسات الجولة الأولى.

الأوروجواي كأس العالم كوريا الجنوبية
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