الثالثة للاعبي بايرن في كأس العالم.. إصابة نصير مزراوي مع المغرب ضد كرواتيا
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 13:32
كتب : FilGoal
تعرض نصير مزراوي لاعب منتخب المغرب للإصابة خلال مواجهة فريقه ضد كرواتيا.
نصير مزراوي
النادي : بايرن ميونيخ
ويلتقي حاليا منتخب المغرب مع كرواتيا في افتتاح مباريات الفريقين في كأس العالم 2022.
وفي الشوط الثاني تعرض مزراوي لإصابة عضلية استبدل على أثرها ليحل يحيى عطية الله بدلا منه.
مزراوي هو ثالث لاعبي بايرن ميونيخ الذين يتعرضوا للإصابة من المنتخبات المشاركة في كأس العالم.
كان لوكاس هيرنانديز قد تعرض بالأمس مع منتخب فرنسا ضد أستراليا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.
الثالث كان ساديو ماني لاعب منتخب السنغال والذي تعرض للإصابة مع بايرن قبل التوقف لكأس العالم ولكنه دخل قائمة منتخب بلاده النهائية قبل أن يستبعد في النهاية لعدم قدرته على المشاركة في البطولة.
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