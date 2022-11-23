الشهراني يغادر قطر.. وموعد العملية الجراحية

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 13:11

كتب : FilGoal

ياسر الشهراني - السعودية - الأرجنتين

غادر ياسر الشهراني لاعب السعودية مدينة الدوحة صوب الرياض عقب مغادرة معسكر المنتخب والخروج من قائمة كأس العالم 2022.

وتعرض الشهراني لإصابة قوية خلال مواجهة الأرجنتين بعد الاصطدام بزميله محمد العويس في إحدى الكرات المشتركة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وسيجري اللاعب عملية جراحية خلال الساعات القادمة في مستشفى الحرس الوطني في الرياض.

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ونشر الموقع الرسمي لمنتخب السعودية بيانا جاء كالآتي:

"غادر اللاعب ياسر الشهراني صباح اليوم إلى مدينة حمد الطبية في الدوحة، بعد نقله بالإخلاء الطبي إلى مستشفى الحرس الوطني في الرياض، وسيجري اللاعب حسب الخطة العلاجية التي وضعها الجهاز الطبي له، متمنيا له السلامة والشفاء العاجل".

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.

وأصبح منتخب السعودية ثاني منتخب عربي يفوز على منتخب من أمريكا الجنوبية طوال تاريخ كأس العالم بعد الجزائر عام 1982 على تشيلي والأول منذ 40 عاما.

وخسر منتخب الأرجنتين في مباراة يسجل فيها ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ 2009 أمام إسبانيا.

وأنهى منتخب السعودية سلسلة 36 مباراة على التوالي دون هزيمة للأرجنتين كثاني أطول السلاسل في تاريخ كرة القدم خلف إيطاليا صاحبة الـ37 مباراة.

كأس العالم السعودية الأرجنتين ياسر الشهراني
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