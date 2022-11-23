كأس العالم - مؤتمر مدرب كوريا: موقف سون من المشاركة ضد أوروجواي.. وتحذير من فالفيردي

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 12:40

كتب : FilGoal

باولو بينتو

كشف باولو بينتو مدرب منتخب كوريا الجنوبية عن حالة هيونج مين سون لاعب الفريق وتوتنام من المشاركة ضد أوروجواي.

ويستعد منتخب كوريا الجنوبية لمواجهة أوروجواي غدا الأحد في افتتاحية مباريات الفريقين بكأس العالم 2022.

اقرا: معلومات عن باولو بينتو وجميع لاعبي كوريا الجنوبية

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وقال بينتو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنواجه فريق جيد جدا، همم ممتازين على المستوي التكتيكي ومنظمين ولديهم خبرة كبيرة في كأس العالم ولذلك يجب أن نحضر بشكل جيد".

وتابع "سون هيونج مين سيلعب وأيضا قد يلعب كيم جين سو ولكن على الأرجح هوانج هي تشان لن يلعب".

سون كان قد تعرض للإصابة في الوجه قبل انطلاق كأس العالم استدعت إجراءه لعملية جراحية.

وواصل "سون سيلعب بقناع؟ لن يكون الأمر غير مريحا للغاية واعقتد أنه سيعتاد عليه، سانفذ ما خططنا له وسون اندمج مع الفريق بشكل جيد وفي المران الأخير الجميع تمرن سويا وسنى ما سيحدث غدا".

وأضاف "سأحاول تقديم أفضل ما لدي، أمامنا ثلاثة مباريات ضد فرق صعبة وبالنظر للتاريخ فإن كوريا تأهلت لدور الـ 16 مرتين وهدفنا هو التركيز على كل مباراة لأن كل لاعب تدرب بجد من أجل اللعب في كأس العالم والوقت ليس مناسبا لوضع الضغط عليهم".

وشدد "فالفيردي لاعب جيد جدا وحاليا يقوي جسده ولياقته البدنية ممتازة وبجانب دي بروين هو أفضل لاعب وسط في العالم ولديه تأثير كبير على أوروجواي ونتيجة المباراة ستتحدد بالكامل من وسط الملعب".

وأتم "أنا مسرور لأننا سنلعب في كأس العالم بهذا المستوى وفخور لأنني مدرب كوريا الجنوبية واللاعبين تمكنوا من اللعب بثقة كبير من قبل وأتمنى أن يكون الأمر بنفس الطريقة غدا".

ويلعب منتخب كوريا في المجموعة الثامنة بجانب كل من أوروجواي والبرتغال وغانا.

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