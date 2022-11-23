السعودية كلمة السر.. خيارات رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ماركا" عن العروض المتاحة لـ كريستيانو رونالدو الذي أصبح لاعبا حرا بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي.

وأعلن مانشستر يونايتد فسخ تعاقده مع كريستيانو رونالدو بالتراضي، الأمر الذين أوضحه اللاعب عبر حسابه الشخصي كذلك.

وأوضحت صحيفة ماركا أن مستقبل كريستيانو أصبح الآن بين الاستمرار في إنجلترا أو الرحيل إلى الدوري السعودي: الانضمام إلى نيوكاسل يوناتيد أو النصر اللذان يخضعان تحت ملكية محمد بن سلمان، وريث عرش المملكة العربية السعودية.

وكان سبق وحاول نيوكاسل يونايتد إغراء النجم البرتغالي بالفعل الصيف الماضي لكن قوبل بالرفض من جانب كريستيانو رونالدو.

وجاء بيان يونايتد عبر موقعه الرسمي كالتالي:

كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق الطرفين وبشكل فوري.

يود النادي توجيه الشكر لرونالدو على ما قدمه معنا خلال فترتين مسجلا 145 هدفا خلال 346 مباراة، ونتمنى له ولعائلته الأفضل خلال المستقبل.

الكل في مانشستر يونايتد يبقى مركزا على تطور الفريق تحت قيادة المدرب إريك تين هاج والعمل سويا لتحقيق النجاح.

فيما جاء بيان رونالدو كالتالي:

بعد محادثات مع مانشستر يونايتد تم الاتفاق سويا على فسخ تعاقدي مبكرا، أحب مانشستر يونايتد وجماهيره وهذا لن يتغير أبدا، مع ذلك أشعر أن هذا الوقت المناسب لخوض تحد جديد.

أتمنى النجاح للفريق فيما تبقى من الموسم وفي المستقبل.

وكان مانشستر يونايتد أعلن اليوم الثلاثاء رسميا فسخ تعاقد رونالدو باتفاق الطرفين وبشكل فوري.

وكان تعاقد رونالدو مع يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويمكن مده لموسم آخر باتفاق الطرفين.

وجاء قرار فسخ التعاقد بعدما أجرى رونالدو حوارا ناريا مع الإعلامي الإنجليزي بيرس مورجان أكد خلاله عدم احترامه لمدربه تين هاج لأن الأخير لا يحترمه.

وخاض رونالدو مع الفريق الموسم الماضي 39 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وفي الموسم الجاري شارك في 16 مباراة جاء أغلبهم كبديل وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين.