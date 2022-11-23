مؤتمر لاعب كوريا: أطوال أوروجواي؟ نحن أيضًا نمتلك لاعبين طوال القامة

شدد جونج وو يونج لاعب منتخب كوريا الجنوبية على ضرورة مواجهة أوروجواي بشكل جماعي.

وتلعب كوريا أمام أوروجواي غدًا الخميس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة لكأس العالم 2022.

وظهر جونج لاعب وسط السد القطري في المؤتمر الصحفي وليس القائد سون هيونج مين.

اقرأ: كوريا الجنوبية.. طفل ألهمه الإنجاز ليصبح القائد

وجاءت وقائع المؤتمر الصحفي فيما يلي:

كيف استعددتم لهذه المباراة المهمة؟

"ستكون أول مباراة في كأس العالم، ولهذا سيكون هناك الكثير من الضغط. أتمنى أن نظهر بشكل جيد على قدر مستوانا في الاستعدادات وأن نُظهر مدى جاهزيتنا".

أوروجواي تمتلك العديد من النجوم في خطي الوسط والهجوم، كيف استعدت كوريا لمواجهتم؟

"حللنا منتخب أوروجواي بالفعل، وتعرّفنا على نقاط قوة كل لاعب. أوروجواي تمتلك لاعبين مميزين، وربما يتفوق بعضهم علينا فرديًا".

"سنقاتل بشكل جماعي، نحتاج إلى تجنب مواجهات الواحد على واحد، وأن يهب لاعبين أو 3 آخرين لمساعدته من الخلف".

في المباريات الماضية من كأس العالم ظهرت تقنية التسلل نصف الآلية، وكذلك بعض القرارات التي أبرزتها تقنية الفيديو. كيف يتحدث القادة واللاعبون الأكثر خبرة مع زملائهم الشبان بهذا الصدد؟

"شاهدت كل المباريات. شاهدت بتركيز لأفهم كيف تعمل تقنية الفيديو في ركلات الجزاء. أعتقد أنه يجب علينا الاستفادة من هذه التفاصيل".

الكثير من الأهداف تُسجَل من ركلات ثابتة، فكيف تستعدون لمواجهة ذلك؟

"يمكنك أن تقلب أي مباراة مستفيدًا من الركلات الثابتة، يمكنها ان تكون أفضل سلاح ونحن نستعد جيدًا لذلك، بما في ذلك الركلات الحرة المباشرة".

اقرأ: أهن جونج هوان.. هدف ذهبي "غيّر حياتي"

تلعب في قطر منذ وقت طويل، ما رأيك في استعدادات وأجواء قطر لاستضافة المونديال؟

"ألعب في قطر منذ 5 سنوات، وأعتقد أنهم استعدوا بشكل مميز. اللاعبون راضون عن الملاعب والمنشأت والفنادق. الميزة الكبرى أن فترات السفر قصيرة، وهذا سينعكس إيجابيًا على المستوى".

تستعدون لكأس العالم منذ 4 سنوات تحت قادة باولو بينتو، كيف سينعكس ذلك عليكم؟

"هذا كان مهمًا للغاية، بالمقارنة مع كأس العالم الماضي نشعر الآن بكثير من الاستقرار. أشعر الآن أننا فريق مستقر وهذا يعطني المزيد من الثقة".

أوروجواي تمتلك العديد من اللاعبين طوال القامة، فكيف تستعدون لذلك؟

"نحن أيضًا نمتلك العديد من اللاعبين طوال القامة (يضحك). لسنا قلقين. كرة القدم لا تتمحور حول الطول فقط، أنا لست قلقًا".

----

جونج وو يونج (32 عامًا) سبق له اللعب في فيسيل كوبي الياباني، وتشونجينج ليفان الصيني، ويتواجد في السد منذ 2018.

طالع كل ما يخص لاعب السد ومنتخب كوريا و25 لاعبًا آخرين في قائمة كوريا عبر كرنفال في الجول.

وودعت كوريا كأس العالم الماضي من الدور الأول رغم فوزها التاريخي على ألمانيا بهدفين دون ر في الجولة الأخيرة.