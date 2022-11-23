سر الصورة الجماعية الغريبة للاعبي ويلز قبل المباريات

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 12:06

كتب : FilGoal

ويلز - أمريكا

بعد انطلاق كأس العالم ظهر استمر منتخب ويلز على عاداته الغريبة في التقاط الصور الجماعية.

وفي السنوات الأخيرة كان دائما منتخب ويلز ما يظهر في الصور الجماعية قبل المبارات بترتيب عشوائي وليس بالتوازي كما تفعل جميع فرق العالم.

وظهرت صورة منتخب ويلز الجماعية العشوائية مرة جديدة خلال مباراته الأولى في كأس العالم ضد الولايات المتحدة الأمريكية

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ولصور ويلز الجماعية سر كش عنه جو ليدلي لاعب المنتخب السابق.

تعرف على سر صور ويلز الجماعية من هذا الفيديو:

ويلز كأس العالم 2022
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