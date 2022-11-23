مؤتمر جودين: لن ترون جودتي قبل 20 عاما.. ونحاول الاستمتاع بربط الأحذية

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 12:04

كتب : FilGoal

جودين - أوروجواي - روسيا

رد دييجو جودين لاعب أوروجواي على التشكيك في تواجده مع المنتخب في بطولة كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب أوروجواي في المجموعة الثامنة رفقة البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.

وقال جودين في المؤتمر الصحفي: "أنا لا أفكر في تواجدي أساسيا أم لا، كل ما أفعله هو الحرص على أن أكون في أفضل حالاتي وأكون مستعدا".

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وأضاف "لا أحاول البحث عن مميزاتي بل المساعدة والتشجيع والتنظيم والخبرة من خلال خبرتي في أربع كؤوس عالم سابقة".

وتابع "لا يدخل في حساباتي أن أحقق أرقاما قياسيا أو تخطي زملائي بل المساعدة فقط".

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وواصل "لقد استعدت عافيتي، وسترون جودين اليوم ليس الذي كان قبل 20 عاما، نفكر دائما في التنافس، والفوز بكأس العالم هدف بعيد حتى الآن".

وأردف "تأهلنا بعد معاناة كبيرة وواجهنا صعوبة لكن نحن في قطر الآن، نحن نستمتع هنا حتى بربط الأحذية".

وأتم "لدينا تشوق كبير لخوض البطولة، وسنواجه خصما عنيدا لديه فنيات فردية، وأسلوب عمل معروف".

ويخوض منتخب أوروجواي منافسات كأس العالم للمرة الخامسة عشر في تاريخه.

وتوج منتخب أوروجواي بلقب كأس العالم مرتين في نسختي 1930 و1950.

ويفتتح أوروجواي أولى مباراياته في كأس العالم الخميس غدا أمام كوريا الجنوبية ضمن منافسات الجولة الأولى.

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