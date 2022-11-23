صدمة لنجم اليابان عندما عرف أن لاعبه الإسباني المفضل لم ينضم لـ كأس العالم

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 12:00

كتب : FilGoal

تاكيهيرو تومياسو

تعجّب تاكيهيرو تومياسو لاعب منتخب اليابان ونادي أرسنال، من أحد اختيارات لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا.

وتقع اليابان في نفس مجموعة إسبانيا، وتواجهها يوم 1 ديسمبر في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وسُئل تومياسو من الصحفيين الإسبان في المنطقة الإعلامية المختلطة بعد مران منتخب الساموراي، عن "لاعبه المفضل في منتخب إسبانيا".

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فأجاب تومياسو: "تياجو.. تياجو ألكانتارا".

ليفاجئه المراسلون الإسبان: "لم ينضم للمنتخب".

وهنا جاءت صدمة تومياسو: "لم ينضم؟!ّ حقًا!ّ لم أكن أعرف ذلك!".

وكان استبعاد تياجو لاعب وسط ليفربول أحد مفاجآت قائمة إسبانيا لمونديال 2018.

ويعرف تومياسو نظيره تياجو جيدًا، إذ يقابله في الدوري الإنجليزي.

تعرّف على كل ما يخص تايكيهيرو تومياسو و25 من رفاقه في منتخب اليابان عبر كرنفال في الجول.

ويجيد تومياسو اللعب في كل مراكز خط الدفاع، وقد تألق مع أرسنال هذا الموسم وساهم في تصدره الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبدأ اليابان مبارياتها بمواجهة ألمانيا اليوم الأربعاء، ثم تلتقي بـ كوستاريكا يوم 27 نوفمبر، وتختتم دور المجموعات بصدام إسبانيا المرتقب.

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