انتهت كأس العالم - المغرب (0) - (0) كرواتيا

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 11:34

كتب : FilGoal

ياسين بونو يتصدى من أمام فلاسيتش - المغرب ضد كرواتيا

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة المغرب وكرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق80: دخول عبد الرزاق حمد الله وعبد الحميد صغيري في مكان يوسف النصيري وعز الدين أوناحي

ق79: خروج كوفاسيتش ودخول ماير

ق70: خروج كراماريتش ودخول ماركو ليفايا

ق66: دخول عبد الصمد الزلزولي وخروج سفيان بوفال

ق65: تسديدة قوية من حكيمي وتصدي من ليفاكوفيتش

ق60: دخول يحيى عطية الله وخروج نصير مزراوي

ق58: إصابة نصير مزراوي وفي طريقه للخروج

ق52: ياسين بونو يتألق مجددا أمام عرضية خطيرة من لوكا مودريتش

ق51: عرضية من سوسا ودفاع المغرب يبعدها

ق49: رأسية من نصير مزراوي من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+2: تسديدة قوية من مودريتش من على حدود منطقة الجزاء فوق العارضة

ق45: ياسين بونو يتألق ويمنع الهدف الأول، عرضية من سوسا يقابلها نيكولا فلاسيتش نحو المرمى وبونو يتألق

ق41: إصابة فلاسيتش لاعب كرواتيا

ق20: تسديدة من حكيم زياش من ضربة حرة تصطدم بالحائط

ق18: عرضية من حكيم زياش في اتجاه يوسف النصيري ولكنها تمر من أمامه إلى ضربة مرمى

ق16: تسديدة قوية ممن إيفان بيريسيتش من خارج منطق ةالجزاء بعد خطأ في التمرير من يوسف النصيري ولكنها جاءت فوق العارضة

ق10: سيطرة مغربية في انتظار الفرص الخطيرة

بداية المباراة

وتقام المباراة على استاد البيت بإدارة تحكيمية من الأرجنتيني فيرناندو راباليني.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

ولعب منتخب المغرب أمام كرواتيا مواجهة واحدة ودية من قبل في 1996.

انتهى وقتها الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 قبل أن يفوز منتخب كرواتيا بركلات الترجيح 7-6.

ويواجه المغرب في مباراته الثانية بلجيكا، قبل أن يختتم منافسات المجموعة بلقاء كندا.

المغرب كرواتيا كأس العالم
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