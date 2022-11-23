رغم إصابة لوكاس بالصليبي.. بايرن: لن نضم لاعبين جدد في يناير

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 11:33

كتب : FilGoal

لوكاس هيرنانديز - بايرن ميونيخ وبرشلونة

كشف حسن صالح حميديتش مدير نادي بايرن ميونيخ خطة ناديه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد إصابة لوكاس هيرنانديز.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ تعرض لاعبه ولاعب منتخب فرنسا لوكاس هيرنانديز لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقال حميديتش في تصريحات لجريدة كيكر: "لقد صدمنا جميعا بعد إصابة لوكاس بالصليبي ونتعاطف معه بشدة".

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وتابع "لوكاس مقاتل وسيعود بقوة. سيحصل على كل الدعم الممكن".

وأوضح خطة ناديه للتعامل مع الأمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبل قائلا "لن نفعل أي شيء في يناير".

بايرن ضم أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، أبرزهم ساديو ماني وماتياس دي ليخت وأخرون.

من جهته، قال ديديه ديشامب مدرب فرنسا للصحفيين: "لقد فقدنا لاعبا مهما. لوكاس محارب وليس لدي أدنى شك في أنه سيفعل كل شيء للعودة إلى القمة".

وأتم "نيابة عن كل الفريق، أتمنى له الشفاء العاجل".

لوكاس كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة فرنسا ضد أستراليا في افتتاحية مباريات الفريقين بكأس العالم 2022.

وانتهت المباراة بفوز فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

إصابة هيرنانديز جاءت بدون التحام مع أي لاعب بعد تغيير حركة جسده بشكل مفاجئ.

وبخروج هيرنانديز من البطولة تقلصت قائمة فرنسا إلى 24 لاعبا فقط من أصل 26 متاحين للعب.

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وكان كريم بنزيمة فد تعرض للإصابة قبل بداية البطولة وقرر ديشامب عدم استعداء لاعب بديل له.

وانضم اللاعبان لقائمة طويلة من اللاعبين المهمين الذين ابتعدوا عن المشاركة مع فرنسا في كأس العالم 2022 مثل بول بوجبا ونجولو كانتي وكريستوفر نكونكو وبريسنل كيمبيمبي.

هيرنانديز كان قد لحق بالبطولة في الأيام الأخيرة عقب تعافيه من إصابة تعرض لها مع بايرن ميونيخ.

وكان الظهير الأيسر هو أحد الأفراد الذين توجوا بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا.

لوكاس هيرنانديز بايرن ميونيخ فرنسا
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