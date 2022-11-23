إيدرسون: لدينا القدرة على التأهل للنهائي والتتويج بكأس العالم

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 11:19

كتب : FilGoal

البرازيل - كوريا الجنوبية

رغم إدراكه لصعوبة المهمة.. غير أن البرازيلي إيدرسون مورايش حارس مانشستر سيتي يؤمن بقدرة منتخب بلاده على التتويج بلقب كأس العالم 2022.

منتخب البرازيل توج بالمونديال خمس مرات من قبل، كرقم قياسي.

وقال إيدرسون: "نعرف مدى صعوبة الأمر، لكن لدينا فريق جيد لديه القدرة الكاملة على الوصول إلى النهائي والتتويج بالبطولة".

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وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه "نحن بحاجة إلى التحلي بعقلية الانتصارات".

وأكمل "نحن بحاجة إلى التفكير في أننا سوف نصل للنهائي، وسنعمل لنكون متواجدين وهذا ما سنفعله".

ويقام نهائي بطولة كأس العالم في قطر يوم 18 ديسمبر المقبل.

وتابع "كأس العالم سيظل كأس العالم، عندما تتحدث عن المونديال، فإن ما يفكر به أي لاعب صورته وهو يرفع الكأس، وهذا لا يختلف عني".

وأتم "عندما أفكر في كأس العالم، أتخيل أن البرازيل ترفع الكأس".

وتتواجد البرازيل في المجموعة السابعة رفقة صربيا والكاميرون وسويسرا.

وتبدأ مشوارها بلقاء صربيا يوم الخميس.

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