تشكيل المغرب - زياش وأكرد أساسيان.. وحمد الله على مقاعد البدلاء أمام كرواتيا

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 10:56

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب تشكيله لمواجهة كرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.

وتواجد عبد الرزاق حمد الله على مقاعد البدلاء بعد عودته لصفوف أسود الأطلس من جديد.

بينما بدأ حكيم زياش في التشكيل الأساسي بعد العودة.

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وتقام المباراة على استاد البيت بإدارة تحكيمية من الأرجنتيني فيرناندو راباليني.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس - أشرف حكيمي

الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح

الهجوم: سفيان بوفال - يوسف النصيري - حكيم زياش

ولعب منتخب المغرب أمام كرواتيا مواجهة واحدة ودية من قبل في 1996.

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انتهى وقتها الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 قبل أن يفوز منتخب كرواتيا بركلات الترجيح 7-6.

ويواجه المغرب في مباراته الثانية بلجيكا، قبل أن يختتم منافسات المجموعة بلقاء كندا.

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