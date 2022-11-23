أوتشوا شاهد أكثر من 50 ركلة جزاء لـ ليفاندوفسكي!
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 10:51
كتب : FilGoal
كشف جييرمو أوتشوا حارس مرمى منتخب المكسيك، عن كيفية تصديه لركلة جزاء روبيرت ليفاندوفسكي قائد بولندا.
جييرمو أوتشوا
النادي : كلوب أمريكا
أوتشوا -رجل المباراة ونجم كؤوس العالم- تصدى لركلة جزاء أمام نجم برشلونة وأبقى مباراة الثالثة على التعادل السلبي 0-0 مساء الثلاثاء.
وقال أوتشوا بعد المباراة: "عملت على تحليل ركلات جزاء بولندا في آخر أسبوعين رفقة مدرب حراس المرمى، بل حتى في الشهر الأخير بأكمله".أكملم
وتابع: "تدرك أن الأمر صعب عندما تشاهد مقاطع فيديو لركلات جزاء ليفاندوفسكي السابقة، تشاهد أكثر من 50 ركلة جزاء ولا تعرف أبدًا أين سيسدد رغم ذلك".
وأشار: "أنا سعيد بإيقافي ركلة الجزاء وإبقاء المباراة على التعادل 0-0".
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ووجّه الشكر للجماهير المكسيكية التي ملأت المدرجات: "أطالب جماهيرنا أن تساندنا. نحن ممتنون لما عشناه اليوم، ندرك كيف يعيش الجمهور المكسيكي هذه المباريات معًا في بلادنا".
وأتم: "يملأنا الحماس لمجرد رؤية جماهيرنا تغني السلام الوطني، نشعر أننا في ملعبنا مع هذا القدر الهائل من الجمهور".
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ولم يكن ليفاندوفسكي قد أهدر إلا 8 ركلات جزاء فقط طوال مسيرته قبل أن يواجه أوتشوا، فيما سجّل في المقابل 71 ركلة جزاء ناجحة.
وأهدر ليفاندوفسكي سابقًا ركلة جزاء وحيدة مع منتخب بولندا كانت منذ 12 عامًا في مواجهة أستراليا بمباراة ودية.
طالع كل ما يا يخص 26 لاعبًا في قائمة المكسيك بالإضافة إلى مديرهم الفني تاتا مارتينو عبر كرنفال في الجول.
المباراة أقيمت على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة.
التعادل رفع رصيد الفريقين للنقطة الأولى ليتواجدا خلف السعودية المتصدر برصيد 3 نقاط ويليهما الأرجنتين بصفر من النقاط.
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واعتمد مدرب المكسيك في تشيكله على 7 لاعبين من الدوري المكسيكي، بالإضافة لـ ثنائي أياكس الهولندي: خورخي سانشيز وإديسون ألفاريز وأتشوا في حراسة المرمى.
فيما دفع تشيسلاف ميشنيفيتش المدير الفني لـ بولندا بالمهاجم روبرت ليفاندوفسكي في التشكيل الأساسي.
وتواجد فويتشيك تشيزني في حراسة مرمى بولندا في مباراة الجولة الأولى في دور المجموعات.
🔴 ليفاندوفسكي يقود هجوم بولندا في مواجهة المكسيك في مونديال قطر pic.twitter.com/eKkY1xgVw7— FilGoal (@FilGoal) November 22, 2022
وصف المباراة
بدأ منتخب المكسيك المباراة بضغط هجومي وأهدر هيكتور هيريرا فرصة تسجيل الهدف الأول وعلت كرته الرأسية المرمى بقليل.
وضاعت فرصة محققة من المنتخب المكسيكي بعد رأسية هيرفنج لوزانو في الدقيقة 26.
وأنقذ تشيزني حارس بولندا فرصة جديدة بعد عرضية خطيرة من المنتخب المكسيكي.
لوزانو وفيجا يقودان هجوم المكسيك أمام بولندا 🇲🇽#في_المونديال pic.twitter.com/ESaXy02KbT— FilGoal (@FilGoal) November 22, 2022
ومع بداية الشوط الثاني بدأ المنتخب البولندي في السيطرة على مجريات المباراة وتنفيذ الهجمات على مرمى أوتشوا.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء عند الدقيقة 55 بعد العودة لتقنية الفيديو والتأكد من عرقلة ليفاندوفسكي داخل منطقة جزاء المكسيك.
وصوب ليفاندوفسكي لكن أوتشوا نجح في التصدي لتسديدة مهاجم بولندا في الزاوية اليسرى ومنعه من التسجيل.
ليس أمام أوتشوا يا ليفا 🇲🇽🧤⛔#في_المونديال pic.twitter.com/WmzoRV5KhD— FilGoal (@FilGoal) November 22, 2022
وسدد هيرفينج لوزانو تسديدة صاروخية تصدى لها تشيزني حارس مرمى بولندا ببراعة.
وواصل المنتخب المكسيكي محاولاته على مرمى بولندا بحثا عن تسجيل هدف التقدم ولكن دون جدوى.
منتخب المكسيك سيلعب المبراة المقبلة ضد الأرجنتين يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية.
فيما يلعب منتخب بولندا ضد المكسيك في اليوم ذاته.
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