أوتشوا شاهد أكثر من 50 ركلة جزاء لـ ليفاندوفسكي!

كشف جييرمو أوتشوا حارس مرمى منتخب المكسيك، عن كيفية تصديه لركلة جزاء روبيرت ليفاندوفسكي قائد بولندا.

أوتشوا -رجل المباراة ونجم كؤوس العالم- تصدى لركلة جزاء أمام نجم برشلونة وأبقى مباراة الثالثة على التعادل السلبي 0-0 مساء الثلاثاء.

وقال أوتشوا بعد المباراة: "عملت على تحليل ركلات جزاء بولندا في آخر أسبوعين رفقة مدرب حراس المرمى، بل حتى في الشهر الأخير بأكمله".أكملم

وتابع: "تدرك أن الأمر صعب عندما تشاهد مقاطع فيديو لركلات جزاء ليفاندوفسكي السابقة، تشاهد أكثر من 50 ركلة جزاء ولا تعرف أبدًا أين سيسدد رغم ذلك".

وأشار: "أنا سعيد بإيقافي ركلة الجزاء وإبقاء المباراة على التعادل 0-0".

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ووجّه الشكر للجماهير المكسيكية التي ملأت المدرجات: "أطالب جماهيرنا أن تساندنا. نحن ممتنون لما عشناه اليوم، ندرك كيف يعيش الجمهور المكسيكي هذه المباريات معًا في بلادنا".

وأتم: "يملأنا الحماس لمجرد رؤية جماهيرنا تغني السلام الوطني، نشعر أننا في ملعبنا مع هذا القدر الهائل من الجمهور".

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ولم يكن ليفاندوفسكي قد أهدر إلا 8 ركلات جزاء فقط طوال مسيرته قبل أن يواجه أوتشوا، فيما سجّل في المقابل 71 ركلة جزاء ناجحة.

وأهدر ليفاندوفسكي سابقًا ركلة جزاء وحيدة مع منتخب بولندا كانت منذ 12 عامًا في مواجهة أستراليا بمباراة ودية.

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