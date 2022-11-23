كأس العالم - موعد مباراة تونس ضد أستراليا.. القنوات الناقلة

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 10:50

كتب : FilGoal

عصام الجبالي - تونس أمام الدنمارك

يستعد المنتخب التونسي لمواجهة أخرى قوية في دور المجموعات من كأس العالم بلقاء أستراليا في الجولة الثانية.

وتعادل نسور قرطاج في الجولة الأولى أمام الدنمارك دون أهداف.

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بينما خسر منتخب أستراليا أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 26 نوفمبر الجاري.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد الجنوب.

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وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 أو2.

ومن المتوقع أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة لكأس العالم بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا

وتقام منافسات كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ويختتم منتخب تونس مبارياته في المجموعة بمواجهة فرنسا على استاد المدينة التعليمية.

تونس أستراليا كأس العالم
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