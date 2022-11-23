كأس العالم - موعد مباراة السعودية ضد بولندا.. القنوات الناقلة

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 10:35

كتب : FilGoal

هدف سالم الدوسري - السعودية أمام الأرجنتين

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة أخرى قوية في دور المجموعات من كأس العالم بلقاء بولندا في الجولة الثانية.

ويتصدر الصقور الخضر ترتيب المجموعة بعد الفوز التاريخي على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد.

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بينما تعادل منتخب المكسيك دون أهداف مع بولندا في مباراة شهدت تصدي جييرمي أوتشوا لركلة جزاء من أمام روبرت ليفاندوفسكي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

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تقام المباراة يوم 26 نوفمبر الجاري.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد المدينة التعليمية.

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وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

ومن المتوقع أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة لكأس العالم بجانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

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وتقام منافسات كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ويختتم منتخب السعودية مبارياته في المجموعة بمواجهة المكسيك 30 نوفمبر على استاد لوسيل.

ويشارك منتخب السعودية في كأس العالم للمرة السادسة تاريخيا.

بولندا السعودية كأس العالم
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