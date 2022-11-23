تشكيل كرواتيا – مودريتش يظهر في المونديال الرابع ويعزز رقمه القياسي أمام المغرب

أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لـ كرواتيا عن تشكيل بلاده لمواجهة المغرب في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2022.

وعرف التشكيل حضور ثلاثي الوسط الحديدي: لوكا مودريتش، ومارسيلو بروزوفيتش، وماتيو كوفاشيتش.

ويعزز مودريتش رقمه القياسي ويخوض مباراته رقم 13 في تاريخه بكأس العالم كالأكثر خوضًا للمباريات في المونديال بتاريخ منتخب كرواتيا.

كما بات مودريتش أول لاعب كرواتي على الإطلاق يشارك في كأس العالم 4 مرات.

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ويخوض الثنائي ديان لوفرين وإيفان بيريشيتش كأس العالم للمرة الثالثة، كما يرفعان رصيديهما إلى 11 مباريات لكلٍ منهما في كؤوس العالم بالتساوي مع داريو شيميتش.

طالع كل ما تريد معرفته عن 26 لاعبًا في قائمة كرواتيا بالإضافة إلى داليتش المدير الفني عبر كرنفال في الجول.

تشكيل كرواتيا:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

الدفاع: يوسيب يورانوفيتش – ديان لوفرين – يوشكو جوارديول – بورنا سوسا

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – لوكا مودريتش – ماتيو كوفاشيتش

الهجوم: نيكولا فلاشيتش – أندري كراماريتش – إيفان بيريشيتش

دكة البدلاء: إيفو جربيتش - إيفيكا إفوشيتش - دوماجوي فيدا - يوسيب شوتالو - مارتن إرليتش - يوسيب ستانيشيتش - بورنا باريشيتش - كريستيان ياكيتش - ماريو باشاليتش - لوفرو ماير - لوكا سوشيتش - ميسلاف أورشيتش - برونو بيتكوفيتش - أنتي بوديمير - ماركو ليفايا