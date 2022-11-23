صدمة كبرى لفرنسا.. إصابة لوكاس هيرنانديز بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي بايرن ميونيخ تعرض لاعبه لوكاس هيرنانديز ولاعب منتخب فرنسا وبايرن ميونيخ لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

لوكاس كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة فرنسا ضد أستراليا في افتتاحية مباريات الفريقين بكأس العالم 2022.

وانتهت المباراة بفوز فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدفا واحد.

إصابة هيرنانديز جاءت بدون التحام مع أي لاعب بعد تغيير حركة جسده بشكل مفاجئ.

وكشف حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ عن انتهاء موسم هيرنانديز لإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وبخروج هيرنانديز من البطولة تقلصت قائمة فرنسا إلى 24 لاعب فقط من أصل 26 متاحين للعب.

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وكان كريم بنزيمة فد تعرض للإصابة قبل بداية البطولة وقرر ديشامب عدم استعداء لاعب بديل له.

وانضم اللاعبان لقائمة طويلة من اللاعبين المهمين الذين ابتعدوا عن المشاركة مع فرنسا في كأس العالم 2022 وهم بول بوجبا ونجولو كانتي وكريستوفر نكونكو وبريسنل كيمبيمبي.

هيرنانديز كان قد لحق بالبطولة في الأيام الأخيرة عقب تعافيه من إصابة تعرض لها مع بايرن ميونيخ.

وكان الظهير الأيسر هو أحد الأفراد الذين توجوا بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا.