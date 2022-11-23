مواعيد مباريات الأربعاء 23 نوفمبر 2022 – منتخب عربي أمام وصيف كأس العالم

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات اليوم الرابع من كأس العالم 2022 على أرض قطر.

ويقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات الأربعاء 23 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج والتشكيلات لحظة بلحظة من هــــنـــــا

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كأس العالم

المغرب x كرواتيا الساعة 12:00 ظهرًا عبر beIN Sports Max 1,2، وAlkass EXTRA 1,2. وتُنقل المباراة أيضًا beIN Sports المفتوحة. ويعلق عليها جواد بدة، وخالد الحدي، وسمير المعيرفي.

ألمانيا x اليابان

الساعة 3:00 عصرًا عبر beIN Sports Max 1,2، وAlkass EXTRA 1,2.

ويعلق عليها رؤوف خليف، وخليل البلوشي، وهيكل الصغير.

إسبانيا x كوستاريكا

الساعة 6:00 مساءً عبر beIN Sports Max 1,2، وAlkass EXTRA 1,2.

ويعلق عليها علي محمد علي، وأحمد الطيب، وسمير اليعقوبي.

بلجيكا x كندا

الساعة 9:00 مساءً عبر beIN Sports Max 1,2، وAlkass EXTRA 1,2.

ويعلق عليها محمد بركات، ومشاري القرني، ومنتصر الأزهري

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الدوري المصري

بيراميدز x البنك الأهلي الساعة 5:00 مساءً عبر أون تايم سبورتس 3 بتعليق محمد الكواليني.

فاركو x الإسماعيلي الساعة 5:00 مساءً عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق حاتم بطيشة.

فيوتشر x أسوان الساعة 5:00 مساءً عبر أون تايم سبورتس 2 بتعليق مؤمن حسن.

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دوري الدرجة الثانية

وتتواصل مباريات الدرجة الثانية وتُلعب جميعها في الثانية والنصف ظهرًا.

وفي أبرز المباريات يحل بلدية المحلة ضيفا على الحمام، كما يلتقي طنطا بـ دكرنس.

ويلعب كفر الشيخ أمام هلال المطروح، ويلتقي الأولمبي بـ نبروه.