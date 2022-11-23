المنتخب السعودي يعلن تفاصيل إصابة ياسر الشهراني القوية أمام الأرجنتين

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 01:43

كتب : محمود حمدي

ياسر الشهراني - السعودية أمام الأرجنتين

كشف المنتخب السعودي عن آخر تطورات إصابة اللاعب ياسر الشهراني خلال مواجهة الأرجنتين.

واصطدم ياسر الشهراني بزميله محمد العويس في إحدى الكرات المشتركة خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.

أخبار متعلقة:
ذا أثليتك: هاري كين يثير القلق في إنجلترا.. وفحص طبي يحسم موقفه "الأخضر يُبكي الأرجنتين".. ردود أفعال صاخبة للصحافة السعودية بعد الفوز التاريخي مؤتمر بوسكيتس: المباراة الأولى دائما صعبة.. وحزين من أجل جايا ديشامب: إصابة لوكاس هيرنانديز تبدو خطيرة

وقال المنتخب السعودي في بيان: "تم نقل اللاعب ياسر الشهراني إلى مدينة حمد الطبية نتيجة لتعرضه لصدام قوي فى منطقة الرأس والصدر والبطن، حين كانت حالته مستقرة".

"اللاعب أجري كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وسيكون تحت الملاحظة خلال الساعات القادمة".

"وتواجد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل خلال فحوصات اللاعب حيث التقي بالكادر الطبي للمستشفي وستمع لتفاصيل حالة اللاعب بحضور الأمين العام إبراهيم القاسم والجهاز الطبي بالمنتخب الوطني".

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وأصبح منتخب السعودية ثاني منتخب عربي يفوز على منتخب من أمريكا الجنوبية طوال تاريخ كأس العالم بعد الجزائر عام 1982 على تشيلي والأول منذ 40 عاما.

وخسر منتخب الأرجنتين في مباراة يسجل فيها ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ 2009 أمام إسبانيا.

وأنهى منتخب السعودية سلسلة 36 مباراة على التوالي دون هزيمة للأرجنتين كثاني أطول السلاسل في تاريخ كرة القدم خلف إيطاليا صاحبة الـ37 مباراة.

ياسر الشهراني منتخب السعودية منتخب الأرجنتين
نرشح لكم
الجبالي: الجماهير نجم المباراة.. وتحسرت كثيرا على الفرصة الضائعة صمود قرطاج تقارير: الكشف عن تفاصيل إصابة الشهراني القوية أمام الأرجنتين محمد العويس: لست النجم الأوحد.. واللعب في "أرضنا" منحنا أفضلية عبد الإله المالكي: لدينا مدرب مجنون.. حديثه جعلنا نرغب في أكل العشب سعود عبد الحميد: فزنا على المرشح الأول لكأس العالم.. وغدا سننسى كل شيء الشهري: "حرام ما نتأهل" لدور الـ16 بعد الفوز على الأرجنتين انتهت كأس العالم - الدنمارك (0)-(0) تونس.. نقطة أولى
أخر الأخبار
المنتخب السعودي يعلن تفاصيل إصابة ياسر الشهراني القوية أمام الأرجنتين 27 دقيقة | الوطن العربي
ذا أثليتك: هاري كين يثير القلق في إنجلترا.. وفحص طبي يحسم موقفه ساعة | الكرة الأوروبية
كرنفال في الجول – "الطائرة".. تعرف أكثر على ثيو هيرنانديز نجم فرنسا ساعة | قطر 2022
خبر في الجول – نهاية الأزمة.. أكينيولا يعود إلى مصر وينتظم في مران الزمالك ساعة | الكرة المصرية
ديشامب: إصابة لوكاس هيرنانديز تبدو خطيرة 2 ساعة | قطر 2022
عائلة جلايزرز تعلن نيتها بيع مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم – مبابي رجل مباراة فرنسا وأستراليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر بوسكيتس: المباراة الأولى دائما صعبة.. وحزين من أجل جايا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 4 ثُريا على حق