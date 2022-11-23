ذا أثليتك: هاري كين يثير القلق في إنجلترا.. وفحص طبي يحسم موقفه

تسود حالة من القلق داخل صفوف المنتخب الإنجليزي بسبب إصابة هاري كين قائد الفريق خلال مواجهة إيران.

وحققت إنجلترا ثاني أكبر انتصار في تاريخها المونديالي بالتساوي بعد اكتساحها لـ بنما بنتيجة 6-1 في النسخة السابقة.

وبحسب "ذا أثليتك" البريطانية فإن إصابة هاري كين تثير مخاوف المنتخب الإنجليزي ومديره الفني جاريث ساوثجيت.

وأوضحت أن هاري كين سيخضع لفحص طبي كامل في كاحله قبل مباراة إنجلترا المقبلة في كأس العالم ضد أمريكا.

وتعرض هاري كين لتدخل قوي من مرتضى بور علي كنجي مدافع منتخب إيران.

وانتهت مهمة كين بعدها على أرض الملعب، فدخل كالوم ويلسون بدلًا منه بالدقيقة 77.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة نظيره الأمريكي يوم الجمعة في ثاني جولات مرحلة المجموعات.

وحصدت إنجلترا أول 3 نقاط في مشوار المونديال بالفوز على إيران 6-2.

وسجل أهداف إنجلترا: بوكايو ساكا (مرتان)، وجود بيلينجهام، ورحيم سترلينج، وماركوس راشفورد وجاك جريليش. بينما سجّل مهدي طارمي ثنائية إيران.