كرنفال في الجول – "الطائرة".. تعرف أكثر على ثيو هيرنانديز نجم فرنسا

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 00:21

كتب : FilGoal

منتخب فرنسا - ثيو هيرنانديز

شارك ثيو هيرنانديز لاعب منتخب فرنسا كبديل في فوز الديوك على أستراليا في الجولة الأولى لمجموعات كأس العالم قطر 2022.

وتعرض لوكاس هيرنانديز لإصابة قوية في الدقائق الأولى أمام أستراليا، ليدخل شقيقه ثيو والنتيجة تشير إلى تأخر حامل لقب كأس العالم بهدف دون رد.

لكن ثيو هيرنانديز الملقب بـ"الطائرة" صنع هدفا وشارك في فوز فرنسا برباعية.

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FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.

ومن بينهم ثيو هيرنانديز نجم ميلان ومنتخب فرنسا.

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