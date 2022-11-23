كرنفال في الجول – "الطائرة".. تعرف أكثر على ثيو هيرنانديز نجم فرنسا

شارك ثيو هيرنانديز لاعب منتخب فرنسا كبديل في فوز الديوك على أستراليا في الجولة الأولى لمجموعات كأس العالم قطر 2022.

ثيو هيرنانديز النادي : ميلان فرنسا

وتعرض لوكاس هيرنانديز لإصابة قوية في الدقائق الأولى أمام أستراليا، ليدخل شقيقه ثيو والنتيجة تشير إلى تأخر حامل لقب كأس العالم بهدف دون رد.

لكن ثيو هيرنانديز الملقب بـ"الطائرة" صنع هدفا وشارك في فوز فرنسا برباعية.

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ومن بينهم ثيو هيرنانديز نجم ميلان ومنتخب فرنسا.

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