خبر في الجول – نهاية الأزمة.. أكينيولا يعود إلى مصر وينتظم في مران الزمالك

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 00:20

كتب : أحمد شوقي صلاح

سامسون أكينيولا - مران الزمالك في الإمارات

انتهت أزمة سامسمون أكينيولا لاعب الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أكينيولا عاد إلى مصر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء وسوف ينتظم في المران الذي يقام عصر اليوم.

وكان أكينيولا تعرض لأزمة خلال تواجده خارج مصر لقضاء فترة راحة سلبية رفقة أسرته بعدما انتهت فترة صلاحية جواز سفره.

أخبار متعلقة:
ديشامب: إصابة لوكاس هيرنانديز تبدو خطيرة عائلة جلايزرز تعلن نيتها بيع مانشستر يونايتد كأس العالم – مبابي رجل مباراة فرنسا وأستراليا

وتواصل اللاعب مع مسؤولي الزمالك ليبلغهم بالأزمة التي تم حلها ليصل إلى مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما فاز على سموحة وسيراميكا كليوباترا وتعادل مع إنبي.

الزمالك سامسون أكينيولا
نرشح لكم
قائمة بيراميدز - السعيد على رأس اللاعبين لمواجهة البنك الأهلي مران الزمالك - انتظام زيزو في التدريبات.. ومشاركة الوردي وفتوح بشكل طبيعي مران الأهلي - عودة عبد المنعم.. وانتطام جزئي لحمدي فتحي وعمار حمدي مصطفى محمد: سعيد بالتواجد في بيتي نادي الزمالك.. وأتمنى مواصلة النجاح لاعبو الأهلي يدعمون معلول قبل مواجهة الدنمارك مران الزمالك - فيريرا يقود التدريبات قبل السفر إلى البرتغال.. وظهور مصطفى محمد سيشاهدون كيروش.. وفد الاتحاد المصري يحضر مباراة إنجلترا وإيران في كأس العالم مران الأهلي - تدريبات فردية لحمدي فتحي.. وانتظام الدوليين
أخر الأخبار
المنتخب السعودي يعلن تفاصيل إصابة ياسر الشهراني القوية أمام الأرجنتين 29 دقيقة | الوطن العربي
ذا أثليتك: هاري كين يثير القلق في إنجلترا.. وفحص طبي يحسم موقفه ساعة | الكرة الأوروبية
كرنفال في الجول – "الطائرة".. تعرف أكثر على ثيو هيرنانديز نجم فرنسا ساعة | قطر 2022
خبر في الجول – نهاية الأزمة.. أكينيولا يعود إلى مصر وينتظم في مران الزمالك ساعة | الكرة المصرية
ديشامب: إصابة لوكاس هيرنانديز تبدو خطيرة 2 ساعة | قطر 2022
عائلة جلايزرز تعلن نيتها بيع مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم – مبابي رجل مباراة فرنسا وأستراليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر بوسكيتس: المباراة الأولى دائما صعبة.. وحزين من أجل جايا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 4 ثُريا على حق