خبر في الجول – نهاية الأزمة.. أكينيولا يعود إلى مصر وينتظم في مران الزمالك
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 00:20
كتب : أحمد شوقي صلاح
انتهت أزمة سامسمون أكينيولا لاعب الزمالك.
سامسون أكينيولا
النادي : الزمالك
وحسبما علم FilGoal.com فإن أكينيولا عاد إلى مصر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء وسوف ينتظم في المران الذي يقام عصر اليوم.
وكان أكينيولا تعرض لأزمة خلال تواجده خارج مصر لقضاء فترة راحة سلبية رفقة أسرته بعدما انتهت فترة صلاحية جواز سفره.
وتواصل اللاعب مع مسؤولي الزمالك ليبلغهم بالأزمة التي تم حلها ليصل إلى مصر.
ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما فاز على سموحة وسيراميكا كليوباترا وتعادل مع إنبي.
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