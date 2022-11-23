ديشامب: إصابة لوكاس هيرنانديز تبدو خطيرة

أثار ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا مخاوف متابعيه بسبب إصابة لوكاس هيرنانديز.

لوكاس هيرنانديز النادي : بايرن ميونيخ فرنسا

وتعرض هيرنانديز لإصابة في كرة هدف منتخب أستراليا في شباك منتخب فرنسا ليضطر لمغادرة الملعب ومشاركة شقيقه ثيو بدلا منه.

وكان منتخب فرنسا قد حول خسارته إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

وقال ديشامب في تصريحات عقب المباراة: "سنرى بعد الفحوصات الطبية ولكنها تبدو إصابة خطيرة إلى حد ما بالنسبة لي".

وكان لوكاس جزءا من المنتخب المتوج بلقب كأس العالم 2018 وظهر في جميع مباريات الديوك نحو اللقب.

وجاءت إصابة لوكاس في المباراة الافتتاحية لبطل العالم في الركبة خلال أول عشر دقائق.

ويتربع منتخب فرنسا في صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط منفردا.

بينما منتخبا الدنمارك وتونس يتقاسمان المركز الثاني برصيد نقطة واحدة عقب التعادل السلبي.

ويلعب منتخب فرنسا مباراته المقبلة أمام الدنمارك في السادسة من مساء السبت المقبل.

أما منتخب تونس فيواجه أستراليا في الثانية عشر من ظهر ذلك اليوم.