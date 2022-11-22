مؤتمر بوسكيتس: المباراة الأولى دائما صعبة.. وحزين من أجل جايا

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 23:14

كتب : FilGoal

بوسكيتس

شدد سيرجيو بوسكيتس قائد منتخب إسبانيا على أهمية مباراة منتخب بلاده أمام كوستاريكا.

وقال بوسكيتس في المؤتمر الصحفي: "دائما المباراة الأولى تكون صعبة، الفوز بها يكون مهما لمنحك دفعة معنوية قوية".

وأضاف "سنواجه منتخب قوي ولديه أسماء جيدة تعرف كيف تخوض مثل هخذه المباريات".

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وعن قيادة إسبانيا في كأس العالم أوضح "الآن أنا القائد. شعوري هو الانتماء إلى مجموعة كبيرة يريد الجميع أن يكونوا فيها. سوف نترك أرواحنا على أرض الملعب من أجل هذه البطولة".

وتابع "أول مرة لي في كأس العالم كانوا زملائي بمثابة قدوة، لم أشاهدهم إلا على شاشة التلفاز. الآن أشارك في كأس العالم للمرة الرابعة لكن الرغبة هي نفسها".

وشدد "لقد تعلمت من جميع من سبقني مثل بويول وكاسياس والآن، بطريقتي الخاصة، أحاول تطبيق ما رأيته فيهم. لقد كنت في هذا الدور لفترة من الوقت وأحاول أن أرتقي إلى مستوى من سبقوني.

اللحظة الأسوأ

ووصف بوسكيتس لحظة استبعاد خوسيه جايا من قائمة إسبانيا في كأس العالم باللحظة الأسوأ.

وقال بوسكيتس "مغادرة جايا لمعسكر المنتخب كانت أسوأ لحظة للجميع. نعلم جميعا أن كأس العالم تقام كل 4 سنوات ولقد عمل منذ البداية ليكون هنا لكنه يغادر بسبب إصابة غير متوقعة في التدريبات. ما حدث صعب للغاية انا حزين من أجله".

وكان جايا تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال تدريبات المنتخب استعداد للمونديال ليتم استبعاده صباح اليوم.

بالدي لم يسبق وأن شارك مع المنتخب الأول لـ لاروخا منذ بداية تمثيله سبتمبر الماضي.

وخاض المدافع الشاب مباراتين فقط رفقة منتخب إسبانيا تحت 21 عاما بواقع 89 دقيقة.

وكان بالدي بدأ في الظهور مع برشلونة أساسيا بعد الإصابات التي ضربت الفريق في الخط الدفاعي.

وشارك بالدي مع برشلونة في 16 مباراة خلال الموسم الحالي وصنع 3 أهداف.

ويلعب منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة بجوار كل من كوستاريكا واليابان وألمانيا.

منتخب إسبانيا منتخب كوستاريكا
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