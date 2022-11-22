منذ بداية الألفية الحالية منتخب وحيد فقط توج بكأس العالم واستطاع الفوز بأول مباراة له في النسخة التالية من المونديال، وكان البرازيل في 2006.

والآن أوقف منتخب فرنسا تلك اللعنة بعدما أصابته من قبل.

وفاز منتخب فرنسا على أستراليا بأربعة أهداف لهدف اليوم الثلاثاء في ملعب الجنوب في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

افتتح كريج جودوين أهداف المباراة لأستراليا في الدقيقة التاسعة.

لكن ذلك الهدف أثار غضب فرنسا.

فرد أدريان رابيو بهدف التعادل في الدقيقة 27، وعقب خمس دقائق أضاف أوليفييه جيرو الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 68 سجل كيليان مبابي الهدف الثالث لأبطال العالم.

قبل أن يتم جيرو الرباعية بهدف في الدقيقة 71.

بتلك النتيجة حصد منتخب فرنسا ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة مبكرا، يليه تونس والدنمارك ولكل منهما نقطة وحيدة.

ويأتي منتخب أستراليا رابعا بدون أي نقطة.

هجوم ناري

دفع مدرب فرنسا ديديه ديشامب بقوته الضاربة في التشكيل بتواجد أوليفييه جيرو وكيليان مبابي وعثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان.

فيما تواجد في هجوم أستراليا الثلاثي ماثيو ليكي وميتشيل دوك وكريج جودوين.

تشكيل أستراليا - جودوين يقود الهجوم أمام فرنسا في كأس العالم 🇫🇷🇦🇺#في_المونديال pic.twitter.com/OYTlGSbcQe — FilGoal (@FilGoal) November 22, 2022

البطل يوقف اللعنة

فرنسا والبرازيل وإيطاليا وإسبانيا كلهم كانوا أبطال العالم وفي المباراة الأولى لهم في النسخة الجديدة من المونديال لم يحققوا الانتصار عدا السليساو في 2006.

فرنسا نفسها خسرت من السنغال في 2002.

أما اليوم فالديوك وقفوا أمام تلك اللعنة وقهروا أستراليا ليتصدروا المجموعة مبكرا.

والآن أمام كتيبة المدرب ديديه ديشامب فرصة لقهر اللعنة التي تقول إن البطل يغادر المونديال من الدور الأول.

جيرو التاريخي

سجل جيرو هدفين ليعادل رقم تيري هنري ويصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بعدما أحرز كل منهما 51 هدفا في مسيرته للديوك.

وبالتأكيد جيرو أمامه فرصة ليصبح الهداف التاريخي لفرنسا منفردا.

وبعدما سجل هدفين ضد أستراليا أصبح جيرو يمتلك ثلاثة أهداف في تاريخ مشاركته في كأس العالم، بعدما سجل في 2014 هدفا وغاب عن هز الشباك في 2018.

كما أن جيرو أصبح أكبر هداف في تاريخ فرنسا في كأس العالم متخطيا زين الدين زيدان.

وسجل جيرو هدفه بعمر الـ36 سنة و53 يوما، أما زيزو فسجل هدفه بعمر الـ34 عاما و16 يوما.

ملخص المباراة.. رب ضارة نافعة

بدأت المباراة بشكل حماسي من الطرفين ولكن في الدقيقة التاسعة سقط لوكاس هيرنانديز مصابا دون تدخل من أحد وأرسل ماثيو ليكي عرضية قابلها كريج جودوين بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للديوك.

واضطر لوكاس هيرنانديز للخروج من المباراة وشارك شقيقه ثيو بدلا منه.

ورب ضارة كانت نافعة، شارك ثيو فتغير شكل فرنسا كليا.

زحف منتخب فرنسا هجوميا بقوة وأرسل ثيو نفسه عرضية قابلها رابيو برأسية في الشباك ليدرك التعادل لأبطال العالم.

وفي الدقيقة 32 استخلص رابيو الكرة من مدافع أستراليا وأرسل تمريرة زاحفة قابلها جيرو بتسديدة سهلة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للديوك.

ومرر مبابي الكرة بالكعب ولكن تسديدة جريزمان مرت بجوار المرمى بقليل.

وأرسل جريزمان عرضية رائعة لكن مبابي أهدرها بغرابة بعدما ذهبت تسديدته أعلى المرمى.

وكاد منتخب أستراليا يدرك التعادل لكن رأسية جاكسون إرفين ارتطمت في القائم الأيمن لمرمى فرنسا.

وجاءت بداية الشوط الثاني هادئة لكن كاد جيرو يسجل هدفا رائعا بركلة خلفية مزدوجة إثر عرضية من ثيو هيرنانديز لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

وسدد جريزمان كرة قوية شتتها مدافع أستراليا من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 68 سجل مبابي الهدف الثالث للديوك برأسية بعد عرضية من عثمان ديبميلي.

واصل منتخب فرنسا ضغطه وفي الدقيقة 72 سجل جيرو هدفا ثانيا له ورابعا لفرنسا برأسية بعد عرضية من مبابي.

سيطر منتخب فرنسا أكثر فأكثر على المباراة وسط استسلام تام لمنتخب أستراليا.

وكاد إبراهيما كوناتي يسجل هدفا برأسية لكن حارس أستراليا تصدى له.

واحتسب الحكم سبع دقائق وقت بدل من الضائع ولم يحدث خلاله أي جديد لتنتهي المباراة بفوز فرنسا بأربعة أهداف لهدف.