الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا.. جيرو يعادل رقم هنري

نجح أوليفيه جيرو مهاجم منتخب فرنسا في معادلة رقم تييري هنري نجم الديوك السابق كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع الديوك عبر التاريخ.

أوليفييه جيرو النادي : ميلان فرنسا

ووصل جيرو إلى الهدف رقم 51 مع منتخب فرنسا ليعادل رقم تييري هنري.

وسجل جيرو ثنائية في شباك أستراليا خلال مباراة المنتخبين في الجولة الأولى لمجموعات كأس العالم 2022 في قطر.

ولعب جيرو مع فرنسا في كأس العالم 2014 في البرازيل وسجل هدفا في شباك سويسرا.

كما شارك مع فرنسا في مونديال 2018 السابق في روسيا ولم يسجل أيضا رغم الفوز باللقب.

وأصبح جيرو أكبر لاعب فرنسي يسجل في كأس العالم بعمر 36 عاما و53 يوما، متفوقا على زين الدين زيدان الذي سجل ضد إيطاليا في نهائي 2006 بعمر 34 عاما و16 يوما.

كما أصبح أكبر لاعب أوروبي يسجل في كأس العالم متفوقا على جيرجيوس بيرجي لاعب سويسرا الذي سجل أمام أمريكا في 1994 بعمر 36 عاما و152 يوما.

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