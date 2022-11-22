سكاي: ملاك مانشستر يونايتد يستعدون لبيع النادي

يقترب نادي مانشستر يونايتد من الإعلان عن استعداد عائلة جلايزر الأمريكية لبيع النادي.

وتملك عائلة جلايزر الأمريكية نادي مانشستر يونايتد منذ 17 عاما، واحتج مشجعوا الشياطين الحمر على ملاك ناديهم خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن عائلة جلايزر تستعد رسميا للإعلان عن فحص العروض المقدمة للاستثمار الخارجي والتي قد تشمل مزادا كاملا.

وأوضحت المصادر أن مالكي مانشستر يونايتد يدرسون بيع النادي إما بشكل كامل أو جزئي، وربما يشمل ذلك شراكة استراتيجية مع أطراف ثالثة.

ولم يحقق مانشستر يونايتد لقب الدوري الإنجليزي منذ عام 2013 وقد أقال سلسلة من المديرين الفنيين بعد اعتزال أليكس فيرجسون.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن مساء اليوم الثلاثاء بشكل رسمي فسخ تعاقده مع كريستيانو رونالدو بالاتفاق بين الطرفين.

وكان رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الصيف الماضي.

وخاض رونالدو مع الفريق الموسم الماضي 39 مباراة سجل خلالهم 24 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وفي الموسم الجاري شارك في 16 مباراة جاء أغلبهم كبديل وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وإجمالا خلال مرتين ارتدى فيهما رونالدو قميص يونايتد شارك رونالدو مع الفريق في 346 مباراة سجل خلالهم 145 هدفا وصنع 64 آخرين.

وجاء قرار فسخ التعاقد بعدما أجرى رونالدو حوارا ناريا مع الإعلامي الإنجليزي بيرس مورجان أكد خلاله عدم احترامه لمدربه تين هاج لأن الأخير لا يحترمه.

كما هاجم رونالدو عائلة جلايزرز المالكة لمانشستر يونايتد وانتقد بعض من زملائه في الفريق.