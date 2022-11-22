مؤتمر مارتينيز: غدا لن نلعب مباراة في كأس العالم

يعتقد الأرجنتيني روبرتو مارتينيز المدير الفني لـ منتخب بلجيكا أن مواجهة كندا لن تكون ضمن كأس العالم، ولأوضح أسبابه.

ويبدأ منتخب بلجيكا مشواره في كأس العالم بلقاء كندا لحساب المجموعة السادسة.

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وقال روبرتو مارتينيز في المؤتمر الصحفي: "لدي 25 لاعبا لائقين لمباراة الغد دون روميلو لوكاكو".

وسبق أن أعلن مارتينيز غياب الهداف التاريخي لبلجيكا عن أول مباراتين لكأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

وأضاف "الأجواء كانت دافئة أكثر في روسيا، لأننا حظينا بفرصة التحضير لفترة أطول، وهو ما أحببته، أن تنهي الموسم وتقضي عدة أسابيع في العمل مع فريقك، هنا كل شيء يمر بسرعة".

وواصل "نريد الوصول لأقصى مدى ممكن، ونأمل أن يعني هذا التتويج باللقب".

وأتم "غدا لن نلعب مباراة في كأس العالم، غدا سنواجه كندا، لا يعانون من أي ضغوط وهو أمر خطير في كرة القدم".

ويتواجد منتخب بلجيكا في مجموعة تضم كل من كندا والمغرب وكرواتيا.

وأنهى منتخب بلجيكا النسخة الماضية من كأس العالم في المركز الثالث.

وخسر ثالث العالم في تحضيراته الودية قبل بداية المونديال القطري من مصر بنتيجة 2-1.