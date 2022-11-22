مؤتمر فيرتونخين: قائمة 2018 كانت استثنائية.. ومنذ عامين كنت سأتفق معكم

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 22:31

كتب : FilGoal

يان فيرتونخين

طالب يان فيرتونخين قائد منتخب بلجيكا بالثقة في لاعبي بلاده قبل بداية المشوار في كأس العالم 2022.

ويبدأ منتخب بلجيكا مشواره في كأس العالم بلقاء كندا لحساب المجموعة السادسة.

وقال يان فيرتونخين في المؤتمر الصحفي: "أتفهم أن قائمة 2018 كانت استثنائية، أتفهم أيضا وجود بعض الشكوك الآن لغياب بعض القادة".

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وتابع "لكن القادة تم ضم لاعبين عوضا عنهم، منذ عام أو 2، كنت سأتفق معكم، لكن الآن لدينا خط وسط قوي ومع خيارات متعددة في الهجوم".

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وواصل "الآن هناك فرصة للاعبين الشباب ومتحمس لرؤية ذلك، ولدينا ثقة في القائمة".

ويتواجد منتخب بلجيكا في مجموعة تضم كل من كندا والمغرب وكرواتيا.

وأنهى منتخب بلجيكا النسخة الماضية من كأس العالم في المركز الثالث.

وخسر ثالث العالم في تحضيراته الودية قبل بداية المونديال القطري من مصر بنتيجة 2-1.

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