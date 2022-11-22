مدرب كندا: لا نملك شيئا نخسره أمام بلجيكا.. وهذا موقف ألفونسو ديفيز

شدد جون هيردمان مدرب منتخب كندا على ثقته في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام بلجيكا.

ويلعب منتخب بلجيكا ضد نظيره الكندي غدا الأربعاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال هيردمان في المؤتمر الصحفي: " كانت رحلة رائعة للوصول إلى هنا. ليس لدينا ما نخسره أمام بلجيكا".

وتابع " علينا أن نستمتع بمشاركتنا والمباراة الأولى مهمة. لدينا فرصة حقيقية للتعبير عن أنفسنا".

وأضاف " ألفونسو ديفيز ضمن خططنا للمباراة وننتظر قرار الجهاز الطبي للحسم في مشاركته".

واختتم "عندما تتحدث للاعب فعليك النظر في عينيه لتعرف ما الذي يريده وإلى أي مدى هو على استعداد للمضي قدما".

ويعاني الظهير الأيسر لنادب بايرن ميونيخ الألماني من تمزق عضلي في فخذه الأيمن.

الظهير البالغ من العمر 22 عاما هو أحد أبرز نجوم المنتخب الكندي الذي يعود للمشاركة في المونديال بعد غياب 36 عاما.

وخاض ديفيز مع منتخب كندا 34 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 12 هدفا وصناعة 17 آخرين.

ويلعب منتخب كندا في المجموعة السادسة في كأس العالم رفقة منتخبات بلجيكا وكرواتيا والمغرب.