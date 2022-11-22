جيرو يسجل للمرة الثانية في كأس العالم

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 21:46

كتب : FilGoal

هدف جيرو في أستراليا

سجل أوليفيه جيرو مهاجم منتخب فرنسا هدفه الثاني في نهائيات كأس العالم.

واستطاع جيرو هز شباك أستراليا خلال مباراة المنتخبين في الجولة الأولى لمجموعات كأس العالم قطر 2022.

وجاء هدف فرنسا الثاني في شباك أستراليا عن طريق جيرو بصناعة أدريان رابيو الذي سجل الهدف الأول.

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ولعب جيرو مع فرنسا في كأس العالم 2014 في البرازيل وسجل هدفا في شباك سويسرا.

كما شارك مع فرنسا في مونديال 2018 السابق في روسيا ولم يسجل أيضا رغم الفوز باللقب.

ووصل جيرو إلى الهدف رقم 50 مع منتخب فرنسا، ويتبقى له هدفا لمعادلة رقم تييري هنري كأفضل هداف في تاريخ الديوك.

وأصبح جيرو أكبر لاعب فرنسي يسجل في كأس العالم بعمر 36 عاما و53 يوما، متفوقا على زين الدين زيدان الذي سجل ضد إيطاليا في نهائي 2006 بعمر 34 عاما و16 يوما.

كما أصبح أكبر لاعب أوروبي يسجل في كأس العالم متفوقا على جيرجيوس بيرجي لاعب سويسرا الذي سجل أمام أمريكا في 1994 بعمر 36 عاما و152 يوما.

جيرو فرنسا كأس العالم
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