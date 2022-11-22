مؤتمر براين رويز: نافاس يعطينا الكثير من الثقة.. والآن نحلم بشكل كبير

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 21:46

كتب : FilGoal

براين رويز - كوستاريكا

أشاد براين رويز لاعب منتخب كوستاريكا المخضرم بزميله كيلور نافاس حارس المرمى عشية لقاء إسبانيا في كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب كوستاريكا غدا في السادسة مساءً مع إسبانيا لحساب المجموعة الخامسة.

وقال براين رويز لاعب منتخب كوستاريكا في المؤتمر الصحفي: "نحن نعلم أهمية المباراة وسنلعبها بشجاعة، نعرف ما يتعين علينا فعله".

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وأضاف "لم أتوقف عن القتال لمحاولة اللعب لعدة دقائق طالما كان ذلك لصالح المنتخب الوطني".

صانع ألعاب أليخوينسي الكوستاريكي يخوض المونديال الأخير له والثالث على التوالي مع منتخب بلاده بعد نسختي 2014 و2018.

وواصل "العقلية تغيرت، توقفنا عن التفكير بشكل صغير والآن نحلم بشكل كبير".

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وأشاد بوجود كيلور نافاس حارس مرمى المنتخب: "يعطينا الكثير من الثقة، والفكرة هي أن يشارك بأقل قدر ممكن، ولكن عندما يكون تدخله ضروريا، نعلم أنه سيأتي بطريقة جيدة".

وأتم "نافاس يساعدنا كثيرا في المباراة بأقدامنا ويمنحنا الثقة لنكون أقرب حتى نتمكن من تحقيق الفوز".

ويتواجد منتخب كوستاريكا رفقة إسبانيا وألمانيا واليابان في المجموعة الخامسة.

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