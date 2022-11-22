مؤتمر إنريكي: كوستاريكا تملك خبرة كأس العالم.. ولهذا السبب استبعدت جايا

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 21:42

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - إسبانيا

شدد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا على صعوبة مواجهة منتخب بلاده أمام كوستاريكا.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا غدا الأربعاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي: "نحن نعرف منتخب كوستاريكا جيدا. لديهم لاعبون ذوو خبرة يعرفون ما يعنيه التنافس في كأس العالم".

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وأضاف "المنافسات قوية جدا والفرق الـ32 لديها الفرصة لتحقيق لقب كأس العالم. أعتقد أننا في حالة جيدة وسنكون قادرين على الظهور بشكل مميز".

وتابع "لدينا عدد غير قليل من اللاعبين الذين يمكنهم اللعب في مراكز مختلفة. يمكن لـ رودريجو اللعب كقلب دفاع لا أستبعد ذلك في كأس العالم"

استبعاد خوسيه لويس جايا من قائمة إسبانيا المشاركة في كأس العالم للإصابة.. وضم أليخاندرو بالدي

استبعاد جايا

وتحدث إنريكي عن استبعاد خوسيه جايا واستدعاء أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة في قائمة إسبانيا لخوص منافسات كأس العالم 2022.

وقال إنريكي: "لو كنت أختار بقلبي كان سيستمر جايا هنا لكنني قررت برأسي. أخبرني الأطباء بطبيعة الإصابة واتخذت القرار الصحيح.

وكشف "مع لاعب آخر لم أكن لأفعل الشيء نفسه. الظهير الأيسر هو المركز الوحيد الذي لا يمكن تعويضه. لقد حظي جايا بحظ سيئ للغاية لو كان في مركز آخر لاستمر هنا.

وكان جايا تعرض لإصابة قوية في الكاحل خلال تدريبات المنتخب استعداد للمونديال ليتم استبعاده صباح اليوم.

بالدي لم يسبق وأن شارك مع المنتخب الأول لـ لاروخا منذ بداية تمثيله سبتمبر الماضي.

وخاض المدافع الشاب مباراتين فقط رفقة منتخب إسبانيا تحت 21 عاما بواقع 89 دقيقة.

وكان بالدي بدأ في الظهور مع برشلونة أساسيا بعد الإصابات التي ضربت الفريق في الخط الدفاعي.

وشارك بالدي مع برشلونة في 16 مباراة خلال الموسم الحالي وصنع 3 أهداف.

ويلعب منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة بجوار كل من كوستاريكا واليابان وألمانيا.

منتخب إسبانيا منتخب كوستاريكا كأس العالم 2022
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