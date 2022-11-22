مؤتمر مدرب كوستاريكا: بدأنا لعب كأس العالم منذ فترة طويلة

أوضح لويس فيرناندو سواريز المدير الفني لـ منتخب كوستاريكا أن منتخبه بدأ الاستعداد لكأس العالم منذ فترة طويلة، عشية لقاء إسبانيا.

ويلتقي منتخب كوستاريكا غدا في السادسة مساءً مع إسبانيا لحساب المجموعة الخامسة.

وقال لويس فيرناندو سواريز في المؤتمر الصحفي: "بدأنا لعب كأس العالم منذ فترة طويلة، كنا هنا من عدة أشهر ومنذ ذلك الوقت نفكر في كأس العالم".

وواصل "خضنا عاما من التعلم الكامل".

وخاض منتخب كوستاريكا مباراة الملحق القاري في يونيو الماضي والتي أقيمت في قطر، وفاز على نيوزيلاندا بهدف دون رد.

وتابع "نعرف الطريق الذي نريد الذهاب له، إذا كانت هناك مجموعة قوية عاطفيا قمت بتدريبها، فهذه هي".

وأردف "خلال 10 سنوات سيكون من الطبيعي أن يستمع طفلا لمقولة أننا نريد أن نكون أبطال العالم، علينا ترك البذور لذلك".

اقرأ: كرنفال كأس العالم – في الجول يضع 831 لاعبا و32 مدربا تحت تصرفك

وعن اللقاء قال: "ستكون مباراة صعبة للغاية. سنتطلع إلى جعل الفريق المنافس غير مرتاح ومن ثم بسط نقاط قوتنا. ستكون واحدة من تلك المباريات حيث يكون التوتر في أقصى حد له".

وأتم "سيتم لعب 90 دقيقة أو أكثر نصل خلالها للحد الأقصى. اللاعبون يتمتعون بقدر كبير من التصرف والتشجيع والرغبة في خوض نهائيات كأس العالم".

ويتواجد منتخب كوستاريكا رفقة إسبانيا وألمانيا واليابان في المجموعة الخامسة.