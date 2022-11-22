كرنفال في الجول - يرتدي القميص رقم 13.. تعرف أكثر على أوتشوا رجل مباراة المكسيك وبولندا

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 20:41

كتب : FilGoal

أوتشوا حارس المكسيك

حصد جييريمو أوتشوا حارس مرمى منتخب المكسيك جائزة رجل المباراة في تعادل بلاده السلبي أمام بولندا في الجولة الأولى من كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الرابعة.

وتألق أوتشوا في التصدي لركلة جزاء انبرى لها روبرت ليفاندوفسكي.

وتعادل منتخب المكسيك سلبيا مع بولندا في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من كأس العالم قطر 2022.

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وأصبح أوتشوا أول حارس يتصدى لركلة جزاء لمنتخب بلاده منذ 1966 (دون احتساب الركلات الترجيحية).

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واستقبل منتخب المكسيك من قبل 3 أهداف من ركلات جزاء منها 2 سكنت شباك أوتشوا.

ابن الـ37 عاما يدخل كأس العالم للمرة الخامسة عموما، والثالثة بشكل أساسي من أجل ترك بصمة أخيرة في البطولة التي اعتاد إبهار الجميع فيها.

FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.

ومن بينهم ميمو أوتشوا قائد المكسيك الذي يرتدي القميص رقم 13 رغم إنه الحارس الأساسي وذلك بسبب أنه يتناسب مع عيد ميلاده.

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وأيضا لمعرفة المزيد من المعلومات عن باقي لاعبي كأس العالم.

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