كرنفال في الجول - يرتدي القميص رقم 13.. تعرف أكثر على أوتشوا رجل مباراة المكسيك وبولندا

حصد جييريمو أوتشوا حارس مرمى منتخب المكسيك جائزة رجل المباراة في تعادل بلاده السلبي أمام بولندا في الجولة الأولى من كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الرابعة.

وتألق أوتشوا في التصدي لركلة جزاء انبرى لها روبرت ليفاندوفسكي.

وتعادل منتخب المكسيك سلبيا مع بولندا في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من كأس العالم قطر 2022.

وأصبح أوتشوا أول حارس يتصدى لركلة جزاء لمنتخب بلاده منذ 1966 (دون احتساب الركلات الترجيحية).

واستقبل منتخب المكسيك من قبل 3 أهداف من ركلات جزاء منها 2 سكنت شباك أوتشوا.

ابن الـ37 عاما يدخل كأس العالم للمرة الخامسة عموما، والثالثة بشكل أساسي من أجل ترك بصمة أخيرة في البطولة التي اعتاد إبهار الجميع فيها.

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ومن بينهم ميمو أوتشوا قائد المكسيك الذي يرتدي القميص رقم 13 رغم إنه الحارس الأساسي وذلك بسبب أنه يتناسب مع عيد ميلاده.

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